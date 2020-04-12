Зворотної дороги немає: Влад Яма розповів про своє "пенсіонерське" спортивне досягнення

Танцюрист показав, як займається спортом під час карантину
Влад Яма зі своєю дружиною Ліліаною проводять час вдома на карантині. Зі своїми батьками також залишається їх 4-річний син Леон. Нещодавно дружина Ями відверто висловилася про ревнощі до партнерок чоловіка. Зіркові пара часто показує, як проходить їх карантин. На цей раз відомий танцюрист розповів про заняттях бігом на своїй сторінці в Instagram.
Яма розповів, що відкрив біговий сезон, але пробіг не так багато, оскільки на дворі не зовсім приємна для нього температура повітря.
Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
"Біговий сезон відкрито! Зворотної дороги немає! І хоч сьогодні були пенсіонерські 4км (для моєї трахеї 11 градусів - ще прохолодно), є куди рости! Всім здоров'я і легких ніг!" – зазначив танцюрист і суддя різних танцювальних проектів.
Користувачі мережі також прокоментували його пост.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Влад Яма вразив "змінами" в зовнішності за період карантину.