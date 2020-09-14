Звернув увагу на попу: Ілона Гвоздьова вперше розповіла про знайомство з чоловіком

Хореограф Ілона Гвоздьова разом з шоуменом Дмитром Танковичем покинула шоу "Танці з зірками 2020" після другого ефіру. Втім, це не дуже засмутило танцівницю, адже вона знаходиться вже на восьмому місяці вагітності і разом з чоловіком та донькою чекає на народження синочка.

На своїй сторінці в Instagram Ілона вперше вирішила поділитися історією знайомства з майбутнім чоловіком Іваном Хомячуком, а також розповісти про їхні стосунки і шлюб. Крім того, артистка опублікувала зворушливу добірку спільних фото з коханим, в тому числі і під час вагітності.

Цікаво, що настільки важливе знайомство в житті дівчини сталося в метро!

"Переїхавши в 2008 р. з Дніпропетровська до Києва, мріючи про столицю і великі можливості, я навчалася в Київському національному університеті культури і мистецтв, працювала на 3 роботах одночасно і думала про блискучу кар'єру танцівниці і найменше думала зустріти свою долю", - зізналася Гвоздьова.

Проте доля розпорядилася інакше.



"Одного разу ст. м. "Лісова" стала для мене доленосною, адже саме в метро ми і познайомилися з Іваном, щоб запросити мене на чай, саме на чай, йому довелося проїхати свою станцію і вийти зі мною на Шулявці, як сказав чоловік після: "Я не міг пропустити таку попу повз", - згадує Ілона.

З тих пір вони вже багато років разом і чекають народження другої дитини.



"З тих пір минуло 11 років, було всяке: прогулянки по ночах, побачення, сварки, розлучення, примирення, зйомні квартири, життя з батьками чоловіка, купівля квартири, весілля, народження нашої донечки і ось зараз очікування синочка. Наша любов пройшла багато випробувань. Відносини - це завжди велика робота над собою і компроміс для обох. За 11 років ми навчилися розуміти, прощати, мовчати, вчасно говорити, чути, слухати, допомагати, рости і просто зробити один одного щасливими. Любов - це не просто слово, це стан, в якому ти живеш і завдяки якому ти можеш робити близьку людину поруч щасливою. Як я одного разу сказала в інтерв'ю, щоб їздити на білому Мерседесі - потрібно проїхатися на Метро", - поділилася хореограф.

Ілона Гвоздьова поділилася романтичними і ніжними кадрами з чоловіком Іваном Хомячуком (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Нагадаємо, після вильоту з "Танців з зірками" вагітна Ілона Гвоздьова показала відео з лікарні.

До речі, вагітна зірка Танців з зірками Ілона Гвоздьова зізналась, коли народить другу дитину.