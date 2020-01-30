Обожнюю кожну мить з тобою: Ксенія Мішина зворушила пронизливою ніжністю з сином

Попудярная українська актриса і переможниця Танців з зірками 2019 Ксенія Мішина одна виховує 7-річного сина Платона. Вона намагається проводити з хлопчиком як можна більше часу - наприклад, після Нового року вони разом полетіли до Єгипту, де насолоджувалися морем і відвідали знамениті піраміди в Гізі. Крім того, артистка дуже розуміюча і сучасна мама - нещодавно вона дозволила синові змінити імідж і пофарбувати волосся у синій колір.

Ксенія разом з малюком знялася в милій і ефектній фотосесії і поділилася зворушливими кадрами в Instagram. На фото Платон серйозно дивиться в об'єктив, а мама ніжно притиснулася до нього.

Фото: Ксенія Мішина з сином (instagram.com/misha.k.ua)

Також весела парочка позувала біля стіни в стильних вбраннях, що гармоніюють за кольором.

Фото: Ксенія Мішина з сином (instagram.com/misha.k.ua)

Мішина зізналася, що неймовірно цінує час, проведений з сином, і дуже його любить.

"Що може бути крутіше подібних моментів ... Я неймовірно ціную і обожнюю кожну мить проведену з тобою, Сину! І так, я абсолютно впевнена в тому, що діти вибирають своїх батьків, десь там далеко, заздалегідь!!! Я можу годинами дивитися в твої очі і вони мені здаються настільки бездонними і вселенськими, що навіть важко підібрати слова ... і саме з тобою я зрозуміла, що таке буває не тільки в книгах ) думаю кожна Мама розуміє, про що я ... Люблю сильно!" - душевно поділилася знаменитість.

Фото: Ксенія Мішина з сином (instagram.com/misha.k.ua)

Також актриса поскаржилася на не завжди позитивний вплив соціуму на виховання дитини і попросила поради у підписників.

"Вчу його духовності, інтуїції, вірі і дружбі з власним Я... Завжди хочеться бачити в дітях краще, але на жаль простір і соціум почасти диктує своє і питаючи сина, ким він хоче стати відповіді такі:

- мільярдером

- неважливо, лише б багато заробляти

- президентом, адже у нього купа грошей і багато влади ...

⠀Діду морозу замовляються подарунки, яких у мами навіть немає )) і в діда мороза ми «віримо», щоб мене не засмутити ))) Коротше, це я все до чого!!! До першого речення цього посту, бо наш неосяжний інфопростір і техвік навіть мене, дуже розуміючу маму, іноді змушують сумувати ) ...Хоча може це все і навпаки круті бажання і афірмації ?))) Як у вас справи з подібними темами? Критика приймається тільки без образ, зокрема дитини, або відразу в блок", - написала Ксенія.

Фото: Ксенія Мішина з сином (instagram.com/misha.k.ua)

Підписники артистки відзначили, що Платон росте справжнім красенем, і залишили мамі і синові безліч теплих відгуків.

гарно, чудово

Чорно біла бомбезна

Вау!Супер!Дуже гарні!!!!!!Щастя Вам і всіх благ

Дуже схожі і дуже мило

Злагоди і розуминня вам обом.

Платоша, вже такий дорослий, справжній чоловік, і захисник мами. Які ж ви круті!!!

Ксенія, ви така ніжна на цих фото. А ваш син дуже схожий на вас, красень.

Неймовірно мило і душевно

Гарний син)

Класний хлопець. Посмішка йому особливо йде

немов дві краплі води

Який красень росте !!!

Яка краса !

У нього такі ж очі як і у вас, Ксенія. Ви прекрасні

Скріншот коментарів (instagram.com/misha.k.ua)

Нагадаємо, Ксенія Мішина зізналася, як живе після перемоги в Танцях з зірками 2019.