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"Обожнюю такі історії": Маша Єфросиніна показала нову яскраву п'ятірочку

Lite » Зірки 24.11.2018 - 10:30

Відео: Маша Єфросиніна записала нову п'ятірочку (Youtube-канал/Маша Єфросиніна)

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна записала нову яскраву "п'ятірочку", присвячену нетактовним питанням. Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Youtube.

Так, першим питанням є: "Чому у вас досі немає дітей?".

"Це взагалі нічиє собаче діло, крім вашого. Ніхто не повинен порушувати ваш простір. Тому якщо у вас є бажання задати подібне питання, краще закрити рот. Якщо ж питання поставили вам – наберіться сміливості і скажіть, що це нетактовно", - сказала вона.

&quot;Обожнюю такі історії&quot;: Маша Єфросиніна показала нову яскраву п'ятірочку

Скріншот з відео (Youtube-канал/Маша Єфросиніна)

Другим у списку нетактовних питань є "Скільки ви заробляєте?".

"Це особиста справа людини. Вона ніколи не відповість вам чесно, тому що буде шокованою, вибитою з рівноваги і так далі. Як мінімум, вона може вам нахамити. Максимум – пошле", - уточнила вона

Третє запитання: "Коли ти вже вийдеш заміж?".

"Яке ваше діло? Завжди було цікаво, що в голові у таких людей. Таке враження, що їм просто дуже цього хочеться, але ніхто не бере", - наголосила телеведуча.

Четвертим питанням, яке є нетактовним, "Що тобі подарували на день народження?".

"Тут справа не в матеріальній оцінці подарунка. Це емоції, пам'ять, своя хімія. Вона між двома людьми", - уточнила Єфросиніна

І останнє питання – "що ти з собою зробила?".

"В мене такі питання викликають жах. Я не хочу вступати в діалог з таким співрозмовником", - сказала вона.

Більш того, Ефросиниа також закликала передплатником поділитися своїми історіями, які, за її словами, вона обожнює.

&quot;Обожнюю такі історії&quot;: Маша Єфросиніна показала нову яскраву п'ятірочку

Скріншот з відео (Youtube-канал/Маша Єфросиніна)

Раніше Маша Єфросиніна показала соковиті фото з відпочинку в Еміратах.

Нагадаємо, раніше Єфросиніна показала нову яскраву "п'ятірочку". В цей раз блог присвячений стосункам між чоловіком і жінкою.

Крім того, Єфросиніна порадила не боятися робити помилок і розкрила свій секрет успіху.

Маша Єфросиніна: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)

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