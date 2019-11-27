Оголена спокуса: 46-річна Хайді Клум повністю роздяглася для гарячого кадру

Хайді Клум не перестає зачаровувати квітучим зовнішнім виглядом, стрункою і підтягнутою фігурою і юнацьким запалом. Важко повірити, що цій нев'янучоій красуні 46 років! Нещодавно вона опублікувала серію дуже відвертих кадрів, на яких показала себе 20-річну. Тоді шанувальники зірки цілком справедливо заявили, що зараз вона виглядає нітрохи не гірше, ніж у молодості. Ніби на підтвердження їхн слів, Хайді опублікувала гарячий "постільний" кадр в своєму мікроблозі.

46-річна супермодель показала на особистій сторінці в Instagram сексуальне ранкове фото. На відвертому "постільному" знімку вона зображена повністю без одягу, сидячи спиною до об'єктиву.

Волосся манекенниці струменіють по спині, а вона лише ніби випадково поправляє його рукою. Також в кадрі можна розгледіти оголені груди Хайді і оцінити по достоїнству її плавні вигини і витончену талію. Спокуслива нев'януча красуня розташувався серед білосніжних простирадлі частково сховала округлі стегна махровим рушником. Вона насолоджується ранковими видами, сидячи біля басейну.

Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

У підписі до пікантного кадру Клум лише скромно побажала підписникам доброго дня. В коментарях фолловери супермоделі захоплювалися красою її тіла. "Ідеально струнка", "Вау, розкішна!", "Чудово виглядаєш", "Яка прекрасна", "Гаряча", - писали шанувальники німецької моделі.

Хайді зараз відпочиває в компанії свого молодого чоловіка, гітариста грурту Tokio Hotel Тома Каулітца. Пізніше він також релаксував біля басейну за переглядом відео і жваво обговорював його разом з дружиною.

Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

До речі, відверті фото – далеко не рідкість в мікроблозі супермоделі. Хайді постійно радує передідписників пікантними кадрами, які завжди викликають бурхливу реакцію коментаторів.