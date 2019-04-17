Оголена і в піні: Яна Соломко розбурхала пікантним фото у ванні

Співачка розповіла, як підтримує свою красу
Судячи з усього, зараз в житті Яни Соломко настав непростий період. Нещодавно співачка відверто зізналась, що починає нове життя і готова до майбутніх змін. Дівчина планує повернутися в шоу-бізнес після значної перерви, а також проводить багато часу з трирічною донькою Кірою. Свої відносини з чоловіком артистка не коментує, однак вирішила поділитися з читачами свого Instagram секретами краси.
Яна опублікувала вельми пікантне фото, на якому вона оголена лежить у ванні. Втім, всі пікантні місця красуні прикриті піною. В руках вона тримає зубну щітку.
Соломко нагадала про необхідність любити себе і доглядати за своїм тілом.
"Дівчатка мої дорогі, любіть себе! Не забувайте про те, що свою красу треба підтримувати. Чесно зізнаюся, в салоні я буваю кілька разів в році. Але ми навіть разом з доцею самі вдома робимо масочки - сир, огірки, фрукти... Але одне з, до чого я особливо уважна - це зубні пасти!" - поділилася співачка.
Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)
Користувачі мережі захоплювалися красою Яни і залишили безліч захоплених коментарів, а також питань щодо догляду за обличчям, тілом та волоссям.
Раніше Яна Соломко поскаржилася на нерозуміння близької людини. Вона з сумом констатувала, що її не чують і не хочуть знати правду.
Ми також писали, що Яна Соломко поділилася барвистими фото з Єгипту, де відпочивала з донькою Кірою і своєю мамою.