Оголена в келиху: королева бурлеску приголомшила пікантним кадром

Артистка поділилася відвертим фото зі свого виступу

Эпатажная американская модель, исполнительница в стиле бурлеска Дита фон Тиз знает, как восхитить и взбудоражить своих поклонников. А для тех, кто не может посетить ее шоу, она показывает пикантные кадры на своей странице в Instagram. Так, эпатажная артистка поделилась очередным откровенным фото.

На снимке экс-супруга скандального рокера Мэрилина Мэнсона позирует полностью обнаженной, лишь в прозрачных чулках и с наклейками на сосках, а также украшением на шее. Она сидит в огромном бокале боком к камере и призывно улыбается в объектив.

"Сегодняшнее выступление", - лаконично подписала кадр танцовщица.

Фото: Дита фон Тиз (instagram.com/ditavonteese)

Судя по всему, это бокал с мартини, так как в нем также присутствует большая оливка.

Эротическое фото знаменитости всего за несколько часов собрало более 28 тысяч лайков и более сотни комментариев. Подписчики фон Тиз традиционно восхитились внешностью и аппетитными формами "королевы бурлеска".

Напомним, что Дита фон Тиз любит наряды в украинском стиле и уже не раз была замечена в стильных вышиванках. Так, артистка поделилась с подписчиками весенним фото в наряде от украинского фотографа и дизайнера Виты Кин.

Мы также сообщали, что украинская артистка поделилась пикантным постельным фото.

Кстати, травести-дива Монро поразила смелыми фото в пиджаке на голое тело.