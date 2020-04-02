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Обколотый і під антибіотиками: Потап раптово поскаржився на здоров'я

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.04.2020 - 11:32
Обколотый і під антибіотиками: Потап раптово поскаржився на здоров'я
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Рэепер назвав секретний спосіб боротьби з негативом

Потап і Настя Каменських коротають вдома довгі карантинні будні і знаходять, чим зайнятися: не забувають про спорт, дивляться захоплюючі фільми і серіали, читають. Діяльний репер вирішив використовувати вільний час з толком. Разом зі своїм колегою по гурту MOZGI і учасником дуету “Время и Стекло" (група нещодавно шокувала шанувальників заявою про свій розпад) Позитивом (Олексій Завгородній) репер презентував перший випуск нової програми 2POpodcast на однойменному YouTube-каналі. У передачі артисти обговорюють актуальні проблеми, жартують і "перемивають кісточки" знаменитостям.

Так, не дивно, що головною темою першого випуску став карантин у зв'язку з пандемією коронавіруса. Потап розповів, що, як і багато українців, піддається паніці через те, що діється в світі і зміни, які відбуваються навколо. Він навіть шукав у себе симптоми хвороби і став недовірливим.

"На мене тисне так! Я перевіряю температуру, у мене постійно щось болить. Ще вирвав зуби, у мене на тлі пекельного болю від того, що мені видалили три корінних зуба, обколотий і під антибіотиками, я весь час на "висадці". Я весь час шукаю ліки!" - зізнався продюсер.

Обколотый і під антибіотиками: Потап раптово поскаржився на здоров'я

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

"Кожен день беру Настю за руки, і ми розмовляємо. Причому, періодично то вона вилітає, то я вилітаю. І ми один одного налаштовуємо", - поділився своїм способом не впасти в депресію Потап.

Також артисти розсекретили дієві методи протистояти негативу і налаштувати себе на позитивний лад.

"Потрібно як мінімум спілкуватися. Не потрібно заглиблюватися в новини, треба дивитися розважальні передачі, спілкуватися родичами, зідзвонюватися, передавати енергію. Це тонке душевне налаштування допомагає справлятися з труднощами!" - дали ефективні поради Потап і Позитив.

Відео: YouTube/2POpodcast

Раніше Потап збентежив схудлим виглядом, після чого шанувальники порадили йому наростити м'язову масу.

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