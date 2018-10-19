"Образи, біль і розчарування": мати Приходько прокоментувала те, що її дочка пішла зі сцени

Анастасія Приходько (Фото: instagram.com/prykhodko_official)

Жінка вибачилася перед донькою за те, що навчила її любити Україну

Мати Анастасії Приходько емоційно відреагувала на рішення дочки закінчити кар'єру артистки.

Оксана Приходько сказала, що приймає таке рішення. Також жінка попросила прощення у дочки за те, що "навчила її любити Україну".

"Я розумію, чому вона вирішила піти зі сцени – образи, біль і розчарування! Вибач, доню, що навчила любити Україну, жити її болем і перемогами, що виховала віру в справедливість і порядність. Вибач, що, мабуть, вперше я не знаю як тобі допомогти... " - заявила Оксана.

Також про даний інцидент висловився режисер Юрій Движон. Він зізнався, що вони з Приходько планували наступного місяця летіти в Париж, щоб зняти нову відеороботу.

"В наступному місяці ми планували з Настею знімати кліп в Парижі на пісню "Вільний птах", ідея вже була затверджена, придбані квитки на літак для моєї команди.. Тепер я розумію, що це буде її остання відеоробота, але без неї", - написав на своїй сторінці в Facebook Движон.

Скріншот: facebook.com/Dvizhon

Крім того, Юрій поділився у соцмережі незавершеною версією треку "Вільний птах". А кліп на композицію режисер пообіцяв випустити на початку 2019 року.

"Для мене вона на 100% форматна і я впевнений, вона стане улюбленою для багатьох її слухачів. Після такого сміливого кроку Приходько, слова в ній звучать по-особливому сильно!" – заявив режисер.

Трек Анастасії Приходько "Вільний птах" можна дивитися на Lite РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анастасія Приходько вирішила піти зі сцени через те, що вона "не формат".

Смотрите также:

Відео: РБК-Україна