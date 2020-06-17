З об'ємними квітами і крилами: Джамала вразила фешн-масками і глибиною декольте

Вагітна Джамала перебуває на останніх термінах. Але це анітрохи не заважає їй зніматися в яскравих фотосетах і вести активне життя. Співачка зізнається, що, незважаючи на складності цікавого положення, вона відчуває себе відмінно і навіть бере участь в досить пікантних фотосесіях, а також демонструє неймовірну жіночність в ніжних, романтичних образах. А ось остання чорно-біла фешн-зйомка зірки підкорила її шанувальників особливою оригінальністю – Джамала позувала в незвичних дизайнерських захисних масках.

Співачка приміряла відразу кілька варіантів аксесуара, який дійсно можна порівняти з витвором мистецтва, а не медичним виробом. Ось вона в масці в об'ємними квітами, а на другому знімку – з разлогими крилами, схожими на пурхаючого метелика.

Для зйомки співачка обрала сукню з великим декольте, що підкреслила бюст зірки. На шиї – кілька ланцюжків і вишукане кольє з підвісками.

Джамала приміряла незвичайні дизайнерські маски (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Дивилися фільм Birds Box (Пташиний короб)? Там за сюжетом людство занурилося в хаос, і якщо ти хочеш залишитися в живих - не можна відкривати очі. Герої в жаху, зав'язують собі очі, але ніхто не може зрозуміти, що за кара обрушилася на них, за що їм це і т. д. До чого я це? Ось і ми зараз не розуміємо — "що це, чому, коли закінчиться". І наше головне завдання тепер — майже не дихати — носити маску/дихати в ній. Не найприємніше справу",- поміркувала на злободенну тему артистка.

Шанувальники відразу оцінили її неординарні образи.

Гарна позитивна маска

Це жахливо красиво

Богиня

Слава людям з креативним і варіативним видами мислення! Без них було б нудно. Маска –метелик вогонь

Крута

Маска красива

Оригінально

Супер ваш образ і ваша маска теж супер

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Нагадаємо, що раніше Джамала показала, як бавиться в басейні і насолоджується свіжими фруктами.