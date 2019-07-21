Неймовірний прес! Оля Полякова в бікіні справила фурор "морським" фото

Оля Полякова не соромиться демонструвати свою струнку фігуру у всій красі. "Королева ночі" навіть ризикнула знятися голою під час відпочинку на екзотичних курортах, причому зробила це двічі – повністю роздяглася на пляжі Мальдів і повторила легендарне фото в Єгипті. Шанувальники з цікавістю розглядають відверті знімки "суперблодинки", захоплюючись її хвилюючими вигинами і нескінченними ногами. Втім, не обходиться і без порції критики від недоброзичливців, але на них Оля не звертає уваги, продовжуючи радувати пікантними кадрами мережу.

На сторінці в Instagram вона показала ефектне фото в яхті. Оля позує, сидячи на перилах. На ній – квітчастий купальники-бікіні і сонячні окуляри, а вітер розвиває біляві локони. Навколо – безкрайні морські простори і скелястий берег вдалині.

"Якщо ви втомилися гребти, розслабтеся і пливіть за течією!" - поділилася життєвою мудрістю зірка.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники почали жваво цікавитись, де відпочиває артистка, на що та лише скептично відповіла: "Відпустка мені тільки сниться". У сторіз Оля пояснила, що знімок був зроблений раніше, а зараз вона направляється в літаку на гастролі. До речі, зірковим сусідом співачки виявився ... Дан Балан!

Скріншот коментарів

Фото викликала ажіотаж серед користувачів мережі, які оцінили фігуру знаменитості, а особливо її сталевий прес.

"Оля, класний животик, підтягнутий. Я теж до такого прагну", "Шикарний вигляд, з шикарною родзинкою у центрі фотографії", "Красуня", "Оля, Ви богиня! Не можна бути на світі красивою такою!", "Дуже красива! Вид і Ви завораживаете!", "Ого, ось це прес!", "Ви дуже гарна!", "Лялька Барбі", "Русалка", "Шалений прес", "Крута", "Вогонь!", "Олю, ти завжди на висоті, королева!" - з захопленням писали фани.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що донька Олі Полякової, Маша підкорила утратрендовим образом з велосипедками і топі.

Раніше Оля Полякова порівняла себе з Кім Кардашьян, чим здивувала шанувальників.