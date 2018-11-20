"Про любов": Ольга Фреймут презентувала свою нову книгу

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

До книги увійшли її 12 есе та "невідомі твори відомих авторів про тих, кого любимо"

Популярна українська телеведуча Оля Фреймут, яка раніше анонсувала новий загадковий проект, представила свою нову книгу під назвою "Про любов". Шоувумен в своєму Instagram розповіла про антологію.

Зазначається, що до книгу увійшли її 12 есе та "невідомі твори відомих авторів про тих, кого любимо".

Фото: instagram.com/freimutolia

Йдеться про твори Лесі Українки, Ольги Кобилянської, Фаїни Раневської, Юрія Винничука, Марини Цвєтаєвої, Антона Чехова і Наталени Королеви.

Також до антології увійшли маловідомі твори О. Генрі, Оскара Уайльда, Вірджинії Вулф та Кейт Шопен.

"Нарешті вона з'явилась: нова книга "Про любов", антологія, 12 моїх есе та невідомі твори відомих авторів про тих, кого любимо. Вже у четвер на Yakaboo.ua. Дякую партнерам і друзям", - написала Фреймут.

Скрін: instagram.com/freimutolia

У коментарях до повідомлення шанувальники Фреймут привітали письменницю і взялися жваво обговорювати новинку:

"Той момент, коли ти так хочеш нову книгу, а вона аж 190 грн. І тільки сльози виступають, ти просто ще студент і не можеш собі цього дозволити. Ох, пані Фреймут, як же хочу книгу з вашим підписом";

"Тішу себе надією, що внутрішній стан краще від зовнішнього";

"Оля, буде презентація книги для ваших шанувальників? Автограф-сесія? Спасибі!"...

Скрін: instagram.com/freimutolia

Як повідомлялося раніше, Фреймут поділилася новим досягненням дочки Злати.

Також ми писали про те, що Фреймут розповіла, як зберегти молодість обличчя.

Нагадаємо, Фреймут вперше прикрасила обкладинку глянцю з чоловіком Володимиром Локотко.

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Відео: РБК-Україна