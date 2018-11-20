ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Про любов": Ольга Фреймут презентувала свою нову книгу

Lite » Зірки 20.11.2018 - 21:57
"Про любов": Ольга Фреймут презентувала свою нову книгу
Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

До книги увійшли її 12 есе та "невідомі твори відомих авторів про тих, кого любимо"

Популярна українська телеведуча Оля Фреймут, яка раніше анонсувала новий загадковий проект, представила свою нову книгу під назвою "Про любов". Шоувумен в своєму Instagram розповіла про антологію.

Зазначається, що до книгу увійшли її 12 есе та "невідомі твори відомих авторів про тих, кого любимо".

 

Фото: instagram.com/freimutolia

Йдеться про твори Лесі Українки, Ольги Кобилянської, Фаїни Раневської, Юрія Винничука, Марини Цвєтаєвої, Антона Чехова і Наталени Королеви.

Також до антології увійшли маловідомі твори О. Генрі, Оскара Уайльда, Вірджинії Вулф та Кейт Шопен.

"Нарешті вона з'явилась: нова книга "Про любов", антологія, 12 моїх есе та невідомі твори відомих авторів про тих, кого любимо. Вже у четвер на Yakaboo.ua. Дякую партнерам і друзям", - написала Фреймут.

&quot;Про любов&quot;: Ольга Фреймут презентувала свою нову книгу&quot;Про любов&quot;: Ольга Фреймут презентувала свою нову книгу

Скрін: instagram.com/freimutolia

У коментарях до повідомлення шанувальники Фреймут привітали письменницю і взялися жваво обговорювати новинку:

"Той момент, коли ти так хочеш нову книгу, а вона аж 190 грн. І тільки сльози виступають, ти просто ще студент і не можеш собі цього дозволити. Ох, пані Фреймут, як же хочу книгу з вашим підписом";

"Тішу себе надією, що внутрішній стан краще від зовнішнього";

"Оля, буде презентація книги для ваших шанувальників? Автограф-сесія? Спасибі!"...

&quot;Про любов&quot;: Ольга Фреймут презентувала свою нову книгу&quot;Про любов&quot;: Ольга Фреймут презентувала свою нову книгу

Скрін: instagram.com/freimutolia

Як повідомлялося раніше, Фреймут поділилася новим досягненням дочки Злати.

Також ми писали про те, що Фреймут розповіла, як зберегти молодість обличчя.

Нагадаємо, Фреймут вперше прикрасила обкладинку глянцю з чоловіком Володимиром Локотко.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

Новини України Ольга Фреймуткнигизвезда
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся