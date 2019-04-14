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Няшні милашні! Джамала розчулила мережу новими сімейними фото


Джамала розповіла, що є найголовнішим у сім'ї

Джамала з чоловіком і своїм синочком, якому 27 березня виповнився рік, показала в мережі нові сімейні фото. Нещодавно українська співачка порадувала своїх шанувальників з нагоди дня народження Еміра-Рахмана цілим калейдоскопом знімків, і цього разу зірка додала "до колекції" нові кадри, зроблені у новій кав'ярні в Києві. Фото Джамала опублікувала у своєму Instagram.

Артистка зауважила, що головне у сім'ї - підтримувати один одного.

"Я живу твоїми радощами і проблемами так само, як і ти моїми. Хочу, щоб все вийшло!" - підписала вона знімки.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Також Джамала зізналася, що обожнює каву, але п'є цей ароматний міцний напій не більше одного разу на день.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Чи люблю я кави? Так, люблю! Скільки разів п'ю на день? Одну чашку кави на день", - написала вона.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Також співачка побажала всім своїм шанувальникам доброї неділі, "запашної та смачної".

Фото: instagram.com/jamalajaaa

У коментарях до повідомлення Джамали її фани захоплюються сімейними знімками і бажають міцного щастя.

  • Який вже дорослий синок! Така гарна родина!
  • Вітаю! Нехай всі найсміливіші плани обов'язково реалізувалися! І нехай друга кав'ярня буде тільки початком;
  • Які ви прекрасні!
  • Джамала, ви завжди дуже стильна і класна!
  • Згодна на всі 100. Цінність і підтримка один одного - одна зі складових щасливого шлюбу;
  • Дуже гарна родина!
  • Ваш син такий солодкий;
  • Гарна пара!
  • Дай Бог вам сімейного щастя!
  • Яка чудова сім'я! І синок красень. Удачі вам.
  • Ви така гарна пара, щастя вам і любові!
  • Няшні милашні! Щастя вам!

Як повідомлялося, раніше Джамала порадувала танцювальними талантами однорічного синочка Еміра-Рахмана, який вже не просто твердо стоїть на ногах, але і робить па під музику.

Додамо, що нещодавно Джамала показувала деякі кадри з фотосесії для Harper's Bazaar. Так, співачка перевтілилася на "чорного лебедя" і позувала у чудовому чорному костюмі від Аrtemklimchuk.

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