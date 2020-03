Потрібно вбити: Харві Вайнштейн бажав розправитися з Дженніфер Еністончерез звинувачення в домаганнях

Найрезонансніша за останній час справа Харві Вайнштейна однозначно увійде в історію. При цьому його справа все ще залишається в суді. Адвокати скандального 67-річного кінопродюсера намагаються хоч якось пом'якшити вирок своєму підопічному. Однак Харві опинився в безвихідній ситуації. Буквально щотижня у процесі розслідувань на Вайнштейн сипляться нові звинувачення і резонансні деталі розгляду. На даний момент справа Вайнштейна набула нових обертів. У ЗМІ потрапила листування режисера з його помічниками, в якій Харві погрожує розправою Дженніфер Еністон — героїні культового серіалу "Друзі".

Відзначимо, що американський режисер 24 лютого був офіційно визнаний винним у зґвалтуванні третього ступеня і злочинних діях сексуального характеру першого ступеня. Все це загрожує Харві солідним строком. При цьому суд вже засудив відправити ґвалтівника у в'язницю на острів Райкерс, де йому належить очікувати фінальний вирок. Однак до в'язниці справа поки не дійшла. Злочинець поскаржився на болі в грудях і ліг у лікарню.

Тим часом у ЗМІ обговорюють нові скандальні подробиці у справі Харві. А саме - листування з його помічниками. В одному з листів прес-секретар Вайнштейна переслав йому замітку National Enquirer. У замітці журналісти розповідають про ще одну можливу жертву Харві - Дженніфер Еністон. Нібито на одній з прем'єр Вайнштейн нахабно чіплявся до актриси.

Кінопродюсер відреагував на замітку National Enquirer вкрай різко: "Джен Еністон потрібно вбити", — написав помічникам Харві.

Що стосується звинувачення, то журналісти National Enquirer спираються на слова близьких подруг Еністон. Які стверджують, що "Харві розпускав руки і переслідував Дженніфер".

Більше того, джерела запевняють, що Харві був закоханий у Дженніфер. Він буквально переслідував артистку. А також дуже часто дозволяв собі на публіці непристойні дії по відношенню до неї.

"Харві був закоханий в Еністон і постійно говорив про те, яка вона гаряча",— цитує The Enquirer джерело з її оточення.

При цьому наодинці режисер і актриса ніколи не залишалися.

Проте ці звинувачення так і не були винесені на суді. Адвокатам Харві вдалося переконати, що вони помилкові.

Офіційні представники Еністон також підтвердили, що артистка ніколи не була зі скандальним режисером в якийхось зв'язках.

“Дженніфер ніколи не залишалася з Харві наодинці. У нас немає жодних коментарів", — цитує витяги з документа Daily Mail.

Харві Вайнштейн (фото: wikipedia.org)

Нагадаємо, що вперше про звинувачення Харві Вайнштейна в сексуальному насильстві заговорили в 2017 році. Тоді у жовтні в The New York Times з'явилося резонансне інтерв'ю актриси Ешлі Джадд, в якому та розповіла про сексуальні домагання з боку Харві Вайнштейна. Після цього рада директорів The Weinstein Company повідомив кінорежисерові, що його робота з The Weinstein Company припинена. Пізніше про сексуальні домагання з боку Вайнштейна також розповіли Гвінет Пелтроу, Анджеліна Джолі і десятки інших актрис. У загальній складності понад 80 жінок звинуватили Вайнштейна в домаганнях.

