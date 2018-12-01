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"Треба дотримувати до кінця життя": Лобода зізналася, що їй доведеться сидіти на жорсткій дієті

Lite » Зірки 01.12.2018 - 11:55
"Треба дотримувати до кінця життя": Лобода зізналася, що їй доведеться сидіти на жорсткій дієті
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Причиною є хвороба співачки

Популярна українська співачка Світлана Лобода зізналася, що через хворобу буде змушена дотримуватися суворої дієту. Про це повідомляють "Факти".

"До хвороби я дуже мало пила води — зараз випиваю як мінімум два з половиною — три літри щодня. Це найголовніше — її потрібно пити дуже багато! Також я відмовилася від смаженого, солоного і перченого. Ці правила тепер треба дотримувати до кінця життя", - сказала вона.

Головною причиною, за словами Лободи, є можливе повернення небезпечного захворювання.

"Дуже сподіваюся, що зможу зробити все можливе, щоб проблема мене турбувала. Мій лікар мене контролює практично щодня", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що 20 листопада Світлана Лобода знову потрапила в лікарню. Вона розповіла, що почала свій день у лікарні, а її сусідкою по палаті виявилася відома співачка Аніта Цой.

"Сьогодні мій день почався в Боткінській лікарні. Спасибі величезне всім лікарям за увагу і підтримку. Особливу подяку хочу висловити своєї подруги і сусідки по палаті - Аніті Цой. Твоя допомога в самій екстреної ситуації - абсолютно безцінна. Дякую тобі", - повідомила артистка.

А також ми розповідали про те, що 24 жовтня Світлану Лободу екстрено госпіталізували в Москві через різкий біль в спині. Медики провели Лободі термінову операцію на нирках.

Відео: РБК-Україна

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