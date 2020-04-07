Треба щось відрізати: солістка The Hardkiss відверто розповіла про пластику

У всіх знаменитостей є як віддані шанувальники, так і хейтери - і фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна не виняток. Наприклад, багато хто вважає, що її яскрава краса - не зовсім натуральна і що співачка робила втручання у свою зовнішність. У рубриці "Хейтери атакують" програми "Життя відомих людей" артистка, яка нещодавно вразила чуттєвим дуетом з Тіною Кароль, дала відверті відповіді на деякі провокаційні твердження.

Юлія з гумором відреагувала на плітки про свої пластичні операції, заявивши, що в такому випадку хірург їй попався не дуже вмілий.

"Так якщо б! Ніс великий, губи криві. Якщо це робота пластичного хірурга, то йому треба щось відрізати", – відповіла співачка.

Також деякі недоброзичливці писали, що The Hardkiss — група одного хіта. У Саніної знайшлася відповідь і на це твердження.

"Цікаво якого. Не вважаю так, у нас кілька хітів, два – як мінімум. Група двох хітів. А ще ми пишемо альбом нині, в якому ще 15 хітів. Тому вже група 17 хітів. Амінь!" – вважає співачка.

Фото: Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss)

Відзначився і коментар про те, що бородань з The Hardkiss вже занадто часто пристає до співачки, і чи не ревнує чоловік артистку.

"Інсайдерська інформація. Той бородатий і є мій чоловік. Якщо ви про того бородатого, про якого я думаю", — з посмішкою відповіла зірка.

А на питання, чому вона не виставляє в мережі фото в одному купальнику, Юлія відповіла так: "у мене все в порядку з фігурою. Але у мене є мен i він мене має право спитати, чому я в купальнику".

Фото: Юлія Саніна з чоловіком (instagram.com/the_hardkiss)

Раніше Юлія Саніна зізналася в інтерв'ю, що у них з чоловіком і колегою по групі The Hardkiss Валом Бебко був складний період у відносинах, коли вони ледь не розлучилися. За словами зірки, це було через рік або два після народження синочка Данила. Проте їм вдалося все налагодити і зберегти любов і сім'ю.