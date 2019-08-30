"Треба діяти!" Настя Каменських в облягаючому костюмі зарядила потужною мотивацією

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка поділилася особистим секретом самореалізації

Настя Каменських зізнається, що останнім часом буквально "підсіла" на йогу. Дівчина нещодавно відкрила для себе цей вид фізичної активності, сполучений з духовними практиками, і тепер зробить йому чимало часу, із задоволенням порузившись у нове заняття. У сторіз Насті замість бігу і тренувань в спортзалі можна побачити асани, які вона задоволенням робить будинку і у дворі біля басейну. Втім, з йогою Настю "познайомили" проблеми зі спиною, які дівчина почала відчувати через специфіку своєї роботи. Настя не тільки показує, як виконує ті чи інші вправи, але і переконливо мотивує підписників в Instagram.

Співачка зізналася, що робить для досягнення поставлених цілей і які способи для цього задіює. Настя також опублікувала селфі, на якому позує в облягаючому костюмі для йоги.

"Для мене списки і розгорнуті плани – дуже дієвий метод, яким користуюся вже давно. Звичайно, зовсім недостатньо просто написати на листочку кілька пунктів і помріяти про кінцевому результаті. Потрібно обов'язково діяти і ви обов'язково прийдете до своєї мрії!" - запевнила артистка.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Попутно зірка поцікавилася, які цілі ставлять перед собою її підписники і чи вдається їх реалізувати. Під постом зібралося безліч коментарів, в яких шанувальники зірки ділилися своїми надихаючими історіями і не забували про компліментах для Насті.

Вауу! Лялечка!

Струнка

Я хотіла зустріти за літо любов і схуднути на 10 кідограм, правильно харчуватися. Мені все вдалося

Шикарна

Вав сексі!

Ось це я розумію чітка фотка

Настюша, ти завжди красуня

Поступити на бюджет, друга вища, і так, вступила

Ти супер класна

Я зробила кучерики і полетіла на море. 20 днів без солі і цукру

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських захопила мережу ефектним фото у ванній і похвалилася округлим сідницями.