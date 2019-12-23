Треба брати себе в руки: Аліна Гросу зробила несподіване зізнання про фігуру

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Співачка поділилася важливим секретом стрункості

Аліна Гросу в цьому році змінила свій статус і перетворилася з завидної холостячки в щасливу дружину. На весілля співачки в Італії приїхав цілий "зірковий десант" - Ірина Білик, Павло Зібров, Дмитро Коляденко та Віталій Козловський. Обранцем дівчини став молодий російський бізнесмен Олександр Комков. Аліна вирішила згадати про найяскравішу подію року, що минає, а також попутно відповісти на запитання читачів російського журналу "Ліза". У "сторіз" Instagram вона також поділилася секретом стрункої фігури.

"Весілля була просто чарівним, приголомшливим і чудовим і я була шалено щаслива. Насправді я хотіла об'єднати життя з людиною, а весілля – це вже другорядне. Тому що ніякий штамп в паспорті не має такого значення, як почуття, пристрасть і тому подібне", - вважає артистка.

Співачка зізнається, що їй непросто підтримувати себе у формі, а також ділиться секретом ідеальної фігури.

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Насправді я до сих пір не вважаю свою фігуру хорошою. Постійно сиджу на правильному харчуванні і дієті, спорт, хореографія. Іноді я зриваюсь, і це все дуже-дуже важко. Просто треба брати себе в руки, ставити собі мету, і ця мета – подобатися собі. І це реально допомагає. Тоді все точно буде добре", - дала пораду Аліна.

Також дівчина поділилася планами на Новий рік. Виявилося, що в новорічну ніч вона буде на роботі, але це не завадить їй зустріти бій годинника з рідними.

"На Новий рік я буду працювати, але тішить те, що зі мною буде моя сім'я. Тому що ми вирішили, що вони будуть зі мною, де б я не була", - пояснила Аліна.

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Також співачка зазначила, що вже отримала свій головний незабутній подарунок "під ялинку". "Найголовніший подарунок на Новий рік – це те, що у мене є сім'я", - зізнається артистка.

Раніше Аліна Гросу розповіла, як доглядає за своєю зовнішністю і яких ритуалів краси дотримується.