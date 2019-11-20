Ну, вгадуйте! Леся Нікітюк в Празі не на жарт спантеличила підписників

Леся Нікітюк продовжує показувати шанувальникам фото зі своєї недавньої поїздки в Прагу. Відзначимо, що в затишне європейське місто українська телеведуча відправилася не просто так, а з важливою метою - відвідування презентації одного з автомобільних брендів. При цьому в поїздці супроводжувала Лесю її мама. Більш того, на цій же презентації були присутні Катерина Кухар і її чоловік Олександр Стоянов.

І якщо Кухар вже давно повернулася в Київ, то Нікітюк продовжує засипати шанувальників оновленнями з Праги. І одна з "новин" змусила шанувальників Лесі напружитися.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram "Леді Ле" поділилася новою порцією романтичних фото. Ведуча без макіяжу в затишному повсякденному образі позує на тлі місцевих визначних пам'яток.

На цей раз Леся вирішила організувати конкурс. І умови його непрості:

“У яких країнах я ще не була??? Хто вгадає першим хоча б 3 країни, отримає листівку з афтографом", - обіцяє Леся.

При цьому справжні фани Нікітюк знають, як складно впоратися з цим завданням. Адже в рамках програми "Орел и Решка", яку Леся вела не один рік, вона встигла відвідати десятки країн, навіть самі екзотичні.

Розслаблена Леся Нікітюк в Празі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Лесі почали вгадувати. Але поки безуспішно!

"Отже, Нікарагуа, Зімбабве, Норвегія" - "Повз", - пише Леся.

"Шан, Біафра, Нортленд" - "Таких країн або не було, або вже немає (Шан в Бірмі, Біафра в Нігерії)".

"Це нереально вгадати", - підсумував один з шанувальників Лесі.

До речі, до цього Нікітюк показала дуже стильні фото на прогулянці з мамою по Празі. Леся зворушливо підписала знімки: "Кращі вихідні з мамою"

Леся Нікітюк з мамою в празі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк чесно зізналася у своїй пристрасті і розповіла, як "відводить душу". Леся виконала саунтрек до нового шоу "Le Маршрутка" і повідала історію створення пісні.