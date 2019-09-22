"Подобаються високі і красиві": Потап розговорився про жінок

Потап завжди вміє з гумором підійти до будь-якої справи. За словом репер в кишеню не лізе, він харизматичний і талантиливый, тому не дивно, що продюсер ніколи не був обділений жіночою увагою. Він довго приховував роман з коханою дружиною Настею Каменських (пара зіграла весілля 23 травня), тому після новини про розлучення з першою дружиною Іриною Горовий ходив в статусі холостяка. Втім, схоже, співачка стала для Потапа втіленням ідеальної жінки. Про свої уподобання в жіночій красі він розповіла в інтерв'ю "Світському житті".

Потап прийшов на конкурс "Міс Україна 2019" і встиг навіть особисто поспілкуватися з учасницями, які з ним трохи пофліртувати і зробили компліменти. Каті Осадчій репер розповів про те, які жінки йому подобаються.

"Мені подобаються високі і красиві дівчата, брюнетки, кучеряві. Але наша Україна вона різна – у нас дуже красиві і руді дівчата, і черноброві, і карі очі, і блакитні очі, і русокосі", - зазначив він.

Відео: YouTube/ Світське життя

"Я пройшовся за лаштунками. А вони такі: "Здрастуйте!" Я поправляю краватку, а вони кажуть: "Красивий, гарний". Номер 12 мені сказала комплімент. Номер 17 піднімалася вгору по сходах і говорила: "Привіт, я вас так люблю!" До речі, обидві брюнетки", - розповів Потап.

Також репер поділився подробицями святкування дня народження сина Андрія, якому 9 вересня виповнилося 11 років.

"З ранку були раптово кульки, потім школа. Через два дні ми посивіли з батьками, поспівали пісні, подарували подарунки. Він сказав: "Я хочу, щоб мені все подарували гроші". І він збирав собі на комп'ютер. Не знаю, назбирав чи ні, але він вже дорослий хлопець - заробив на зйомках в рекламі. Йому мама дала картку, на якій його гонорар. Через пару днів ми замовили йому його улюблених фокусників з Інтернету", - розкрив він деталі дитячого свята.

Фото: Потап з сином і колишньою дружиною (instagram.com/realpotap)

Крім того, Андрій перед початком навчального року зважився на експеременти з зовнішністю – хлопчик освітлив волосся. Тато не перешкоджав його бажанням, але поставив сувору умова.

"Все, що я міг сказати: "Синку, я теж фарбував волосся, поглянь, що зі мною трапилося". Це було легко і невимушено. Він просто сказав, що хоче пофарбувати волосся, як якийсь футболіст. Я сказав: "Гаразд! Роби, синку, що хочеш. Але татуювання я забороняю", - поділився строгий зірковий тато.