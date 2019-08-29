"Подобається пізнавати і кайфувати": Каменських захопила духовним і фізичним розвитком

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя присвятила день не тільки тренуванням, але і малюванню

Настя Каменських продовжує активно займатися йогою і ділиться чи не кожним кроком і успіхами у своїх соцмережах. Зазначимо, що українська виконавиця всього кілька днів тому вирішила спробувати новий вид фізичної активності. При цьому Настя займається не просто йогою, а ретріт-йогою. Тобто з елементами відновлення - як фізичного, так і емоційного. А Насті, як виявилося, є, про що переживати. Нещодавно співачка зізналася, що відчуває проблеми зі спиною. Від постійних перельотів і переїздів в Каменських болить спина. І чи не єдиний спосіб, який може їй допомогти, - йога!

Для цих цілей Каменських виділила собі відразу кілька днів, під час яких кілька разів, вранці і ввечері, займається йогою з тренером. І до речі, разом з Настею тренується і її подруга Аня Завгородня (дружина Олексія Завгороднього, соліста групи "Время и Стекло").

Дівчата не тільки розтягується, але і медитують, а також займаються творчістю. Наприклад, дівчата сьогодні, 29 серпня, після тренування присвятили час малюванню маслом на полотні!

Скріншоти: instagram.com/annchuk

Крім того, Каменських, як зазвичай, показала на відео своє ранкове тренування. Відповідне відео було опубліковано в twitter-акаунті MyGlamWish.

“Вже було 5 тренувань, 2 медитації і 3 дихальних практик! Це складно, і навіть не фізично, а морально. Так, як ретріт взагалі націлений на те, щоб зняти внутрішні затискачі, розв'язати емоційні вузли і стати в цілому вільніше і щасливішим. Коротше, мені подобається пізнавати і кайфувати від цього! Namaste", - написала Настя.

Також співачка показала фото, на якому умиротворено дивиться в камеру.

Фото: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше Каменських розбурхала мережу пікантними фото у ванній. Співачка похвалилася в мережі своїми пружними сідницями.