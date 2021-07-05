Подобається, яка я з ним: Богдан розчулила домашнім фото з Холостяком Заливако

Переможниця "Холостяка 11" Анна Богдан любить бути відвертою з шанувальниками в мережі. Дівчина ділиться своїми секретами схуднення і боротьби з депресією, яскравими знімками з відпочинку з коханим і розповідає про свої почуття до нього. Так, турагент показала милі домашні кадри з Михайлом Заливако.
Затишні фото були опубліковані в Instagram- акаунті Богдан.
Михайло і Анна відображені в простому домашньому одязі - він в шортах і футболці, а вона в джинсових капрі і білому топі.
Пара сидить на дерев'яних сходах, при цьому дівчина сіла на сходинку вище свого обранця і ніжно обіймає його ззаду, променисто посміхаючись.
Анна Богдан поділилася, що їй подобається у відносинах з Холостяком (фото: instagram.com/hannastorozhuk)
Богдан зазначила, що з ним вона може бути чесною і щирою.
"Для мене комфортно тоді, коли з коханою людиною можна бути самою собою, жартувати, дуріти, не боятися висловити свою думку І коли мене щось не влаштовує, мені важливо розуміти, що мене почують. І я дуже рада, що Міша саме такий. Більш того, мені дуже подобається, яка я з ним", - відверто поділилася обраниця 11-го Холостяка.
У коментарях шанувальники радіють за закоханих і бажають їм щастя на довгі роки.
Раніше ми повідомляли, що "Холостяк" Михайло Заливако посадив на руки Анну Богдан і зробив ітимне зізнання про кохану.