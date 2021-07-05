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Подобається, яка я з ним: Богдан розчулила домашнім фото з Холостяком Заливако

Автор: Марина Настевич

Переможниця "Холостяка 11" Анна Богдан любить бути відвертою з шанувальниками в мережі. Дівчина ділиться своїми секретами схуднення і боротьби з депресією, яскравими знімками з відпочинку з коханим і розповідає про свої почуття до нього. Так, турагент показала милі домашні кадри з Михайлом Заливако.

Затишні фото були опубліковані в Instagram- акаунті Богдан.

Михайло і Анна відображені в простому домашньому одязі - він в шортах і футболці, а вона в джинсових капрі і білому топі.

Пара сидить на дерев'яних сходах, при цьому дівчина сіла на сходинку вище свого обранця і ніжно обіймає його ззаду, променисто посміхаючись.

Анна Богдан поділилася, що їй подобається у відносинах з Холостяком (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Богдан зазначила, що з ним вона може бути чесною і щирою.

"Для мене комфортно тоді, коли з коханою людиною можна бути самою собою, жартувати, дуріти, не боятися висловити свою думку І коли мене щось не влаштовує, мені важливо розуміти, що мене почують. І я дуже рада, що Міша саме такий. Більш того, мені дуже подобається, яка я з ним", - відверто поділилася обраниця 11-го Холостяка.

У коментарях шанувальники радіють за закоханих і бажають їм щастя на довгі роки.

  • Це і є справжнє щастя!
  • Красива пара!!! Любові вам на довгі-довгі роки
  • Мені здається, головне те, яка ти з людиною, яку любиш. І якщо ви кайфуєте від себе з Мішею - це цінно прям дуже
  • Такі щасливі
  • Ви дуже красива пара
  • Я вас обожнюю
  • Дуже красиві
  • Це найкрутіше почуття
  • Шалено красиві
  • Чудові ви
  • Пара Ви шикарна. Любові вам і розуміння, ви прекрасні.
  • Слава Всевишньому, що ви разом! Доведіть всім, що ми недаремно голосували за вас! Бережіть і цінуйте один одного!
  • Котики муркотики!

Раніше ми повідомляли, що "Холостяк" Михайло Заливако посадив на руки Анну Богдан і зробив ітимне зізнання про кохану.

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ХолостякМихаил Заливако