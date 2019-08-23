"Новий сезон - нова ти!" Каменських без макіяжу зробила інтригуючу заяву

Артистка розповіла, що відбувається з нею з приходом осені
Схоже, що в кінці літа на Настю Каменських знаходить задумливий і меланхолійний настрій. Раніше співачка поміркувала про ідеальну зовнішність і зізналася, що нерідко знаходить вади в своїй фігурі. А в новій публікації в Instagram натякнула на зміни в житті і розповіла, що з нею відбувається з наближенням осені.
Настя опублікувала ніжний знімок, на якому позує без макіяжу і зі своєю улюбленою собачкою Мімі. Артистка наголосила, що зараз у неї настав цікавий період у житті.
"Вчора намалювала дві картини! І вони мені дуже подобаються! Зараз такий класний період! Коли ти так натхненний і хочеться створювати і створювати щось нове! Картини, пісні, образи, кліпи і цей список нескінченний! Завжди, от завжди, коли приходить осінь, я ніби обновлююся! Ніби новий сезон - нова ти! А ви, мені цікаво, на який сезон так само реагуєте?" - поділилася Каменських.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Фолловери поспішили засипати кохану співачку компліментами. Деякі зазначили, що Настя і її собака чимось схожі, і обидві просто чарівні.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, Потап і Настя Каменських часто мотивують фанатів спільним тренуванням. У тренажерному залі під відкритим небом подружжя качали прес, вхопившись за ноги один одного, щоб зафіксувати положення тіла, і підбадьорюючи один одного.
Крім того, Настя Каменських захопила в подорож по Італії з Потапом цілу колекцію купальників, які демонструвала на спокусливих фото в Instagram.