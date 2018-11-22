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"Нові Лілу підростають": Міла Йовович здивувала знімками дорослих дочок

Lite » Зірки 22.11.2018 - 21:27
"Нові Лілу підростають": Міла Йовович здивувала знімками дорослих дочок
Фото: Міла Йовович

Актриса зазначила, що після того, як її мама і мама її чоловіка Пола Андерсона приїхали в гості, в домі зібралися 3 покоління Йовович-Андерсон

Популярна голлівудська акторка з українським корінням Міла Йовович, яка нещодавно стала обличчям модного бренду, показала фото своїх старших дочок - 11-річної Евер Габо і Дешиел Эдан, якій тільки 3 роки. Знімки вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Важко бути зайнятою, працюючою мамою. Нелегко знайти баланс. Але я зрозуміла, що якщо я не зможу змусити цих дітей сміятися хоч один раз в день, я не буду виконувати свою роботу. Дякую вам за всіх хороших людей у моєму житті", - написала Міла.

Як видно на знімках, старша донька Евер Габо разюче схожа на маму і сильно нагадує персонаж Лілу зі знамениторого фільму "П'ятий елемент", що вийшов на екрани в 1997 році.

 

Фото: instagram.com/millajovovich

Міла зізналася, що навіть коли вона приходить додому дуже виснаженою і хворою, - "посмішка на цих обличчях - це те, заради чого я живу".

Також вона зазначила, що після того, як її мама разом з мамою чоловіка Пола Андерсона приїхали в гості, в домі зібралися 3 покоління Йовович-Андерсон.

Раніше повідомлялося, що актриса Мілла Йовович з чоловіком – режисером Полом У. С. Андерсоном приїхали в Токіо з світовою прем'єрою фантастичного бойовика "Обитель зла: Остання глава" і взяли з собою на прем'єру старшу доньку Єву.

Також ми писали про те, що голлівудська актриса українського походження Міла Йовович близько до серця сприймає події в Україні – Революцію гідності і війну на Донбасі.

Нагадаємо, на честь 40-річного ювілею голлівудської актриси з українськими коренями соцмережі діляться відеороликом, де Міла Йовович чудово виконала улюблену в народі композицію.

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Відео: РБК-Україна

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