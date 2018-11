Нова пісня Imagine Dragons стала хітом в мережі

Відео: Imagine Dragons - Bad Liar (Audio) (youtube.com/ImagineDragons)

Відома американська рок-група Imagine Dragons, яка в серпні відіграла грандіозний концерт у Києві, порадувала шанувальників новою піснею під назвою Bad Liar. Аудіозапис нової композиції вони опублікували на своєму YouTube-каналі.

Лірична пісня стала справжнім хітом в мережі: всього за добу більше 2 мільйонів чоловік прослухали новинку, а тисячі залишили під аудіо захоплені відгуки.

Фото: Imagine Dragons в Києві (фото: прес-служба / Юрій Грязнов)

Пісня входить в новий студійний альбом колективу Origins, презентація якого повинна відбутися 9 листопада. Платівка міститиме 12 пісень.

Імадіпе Dragons – Bad Liar: текст пісні

Oh hush my dear, it's been a difficult year

And terrors don't prey on innocent victims

Trust me darlin', trust me darlin'

it's been a loveless year

I'm a man of three fears

Integrity, faith and crocodile tears

Trust me darlin', trust me darlin'

So look me in the eyes

Tell me what you see

Perfect paradise

Tearing at the seams

I wish I could escape it

I don't want to fake it

I wish I could erase it

Make your heart believe

But i'm a bad liar

Bad liar

Now you know

Now you know

I'm a bad liar

Bad liar

Now you know

You're free to go

Did all my dreams never mean one thing

Does happiness lie in a diamond ring

Oh i've been asking, for

Oh i've been asking, for problems, problems, problems

I wage my war, on the inside world

I take my gun to the enemy's side

Oh i've been asking for (trust me darlin')

Oh i've been asking (trust me darlin'), for problems, problems, problems

So look me in the eyes

Tell me what you see

Perfect paradise

Tearing at the seams

I wish I could escape it

I don't want to fake it

I wish I could erase it

Make your heart believe

But i'm a bad liar

Bad liar

Now you know

Now you know

I'm a bad liar

Bad liar

Now you know

You're free to go

I can't breathe

I can't be

I can't be what you want me to be

Believe me this one time, believe me

i'm a bad liar

Bad liar

Now you know

Now you know

I'm a bad liar

Bad liar

Now you know

You're free to go

Please believe me

Please believe me

Нагадаємо, співробітники кіберполіції розповіли нові подробиці того, як шахраї, яких не так давно викрили, поширювали фальшиві квитки на концерт популярної музичної групи Imagine Dragons.

Ми також писали про те, що молода українська співачка Jerry Heil (Яна Шемаева) зробила приголомшливий кавер на пісню "Believer" американської групи Imagine Dragons.

Відео: РБК-Україна