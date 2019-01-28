"Ноги не слухаються": Регіна Тодоренко поскаржилася на проблеми зі схудненням

Телеведуча розповіла, скільки кіло встигла скинути після пологів

Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая делится подробностями своей беременности с поклонниками, давая им рекомендации и советы, сейчас очень занята похудением к лету. Молодая мама успела пойти в тренажерный зал, а сейчас отправилась еще и на танц-класс, о чем сообщала в Instagram.

На фото звезда Орла и решки застыла у зеркала в балетной позиции. Регина призналась, что занятия даются ей крайне непросто, а ведь уже на третий день после родов она практиковала йогу. Цель Тодоренко – избавиться от пяти килограмм, ведь уже удалось сбросить 15.

"Наконец-то вырвалась поплясать. Ноги вообще меня не слушаются. Это ли после родов какие-то зажимы, то ли я просто заплыла жиром из-за тонн съеденных круассанов за время беременности. Казалось бы, на 3-й день после родов в палате я занималась йогой, а тут на балете даже ногу от паркета сложно оторвать. У меня челленж - надо скинуть ещё предательские 5 кг. Заметка: за беременность я поправилась на 18 кг, уже скинула 15, ещё 5 нужно скинуть для полного комфорта и успокоения души. Поехали", - написала оптимистично настроенная Регина.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики Тодоренко начали восхищаться ее трудоспособностью и интересоваться, как ей удалось так быстро похудеть и прийти в форме, а также рассказывать, как используют выкроенное время на себя и чем предпочитают заниматься в свободную от материнских забот минутку.

"Какая вы умничка!", "Умничка", "Трудись, детка!", "Регина, такая молодец. Потрясающе... Продолжай в том же духе, очень интересно читать и смотреть", "Регина, ты большая умница! Очень интересная девушка, хочется следить за тобой и что-то брать для себя в заметки!", "Обожаю Регину, такая чудная... На мою доченьку похожа внешне", - признавались комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Ранее Регина Тодоренко сообщила поклонникам радостную новость – она вернулась к съемкам своей передачи "Пятница с Региной" и готова вновь радовать их интервью с интересными гостями.

Видео: РБК-Украина