Ноги перетворилися в щось страшне: Тодоренко вразила одкровеннями про карантин

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча зізналася, що деякі процедури у неї не дуже виходить робити самій

Екс-зірка шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко проводить карантин з чоловіком Владом Топаловим та синочком Михайлом, якому немає ще й двох років, так що малюк вимагає від батьків багато уваги. Крім того, ведуча ділиться з шанувальниками архівними фото, корисними порадами та розповідає про себе і своє життя - так, нещодавно зірка опублікувала 10 фактів про себе і запропонувала фанам вгадати, які з них вона вигадала. На самоізоляції Регіні особливо ніколи нудьгувати, а фігуру вона підтримує правильним харчуванням і йогою. А от з деякими доглядовими процедурами не все так добре, зізналася артистка в інтерв'ю Grazia.

За словами 29-річної телезірки, без косметичних процедур доводиться по-справжньому страждати, та і зовнішній вигляд залишає бажати кращого.

"Людина, якої мені особливо не вистачає зараз, — це мій майстер манікюру. Будь-які спроби самостійно зробити манікюр або педикюр закінчуються сумно. Мої ноги перетворилися в щось пекельно страшне — в таке, що не можна показувати чоловікові, а вже тим більше в Instagram. Так, педикюр я роблю такий, що і ворогу не побажаєш: спочатку відрізаю собі півпальця, потім на ці рани наношу антисептик, і після цього мої ноги стають червоно-зеленого кольору: від зеленки і "Фукорцина". Всі мої дві ноги", - відверто розповіла Тодоренко.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Крім того, вона сумує і щодо інших речей: "Список речей, за якими я вже встигла скучити, виглядає приблизно так: смачний латте з хорошої кав'ярні, вечори з друзями за настільними іграми, зйомки "П'ятниці з Регіною", міська суєта. І звичайно, басейн, сауна, хаммам".

При цьому, поки багато змушені забути про роботу, телеведуча завалена справами, як і її чоловік Влад Топалов.

"У нього — онлайн-заняття з гри на гітарі, записи "демок". У мене — монтаж шоу (я постійно на зв'язку з монтажерами), проведення онлайн-трансляцій та марафонів для розумних людей, відповідно, і підготовка до них. А ще ми багато часу проводимо з малюком: граємо, веселимося, гуляємо, де дозволено. І готуємо разом (це дуже зближує) — придумуємо якісь нові страви, щоб не щодня була гречка з тушонкою. Загалом, намагаємося активно проводити ці дні і не сумувати. Ми, чесно кажучи, навіть не встигаємо подивитися улюблений серіал — стільки є всяких справ!" - поділилася Регіна.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Артистка зазначає, що все встигати їй допомагає позитивний настрій і бажання самовдосконалюватися.

"Знаєте, я дуже люблю фразу з фільму "Москва сльозам не вірить": "Я не хочу знати, чому ні, я хочу знати, що ви зробили для того, щоб було так". Ця фраза стала моїм кредо по життю, і я намагаюся своєму глядачеві довести, що все неможливе можливо. Потрібно лише визначити мету і метод досягнення цієї мети. Все в цьому світі можна і достигаемо. Головне тільки зрозуміти, як це зробити", — розкрила секрет успіху зірка.

Фото: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, раніше розчулена до сліз Регіна Тодоренко захопилася коханим чоловіком Владом Топаловим.