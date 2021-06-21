А що з ногами? Каменських спантеличила фанатів знімком у бікіні

34-річна Каменських сидить на розстеленому на траві рушнику в неоново-жовтому бікіні. Вона одягла темні окуляри і млосно відкинула голову назад, підставляючи обличчя сонцю. При цьому на першому плані на фото - довгі ніжки Насті.

"Спасибі, Всесвіт, за ще один прекрасний день. На фото абсолютне блаженство", - прокоментувала знімок знаменитість.

Настя Каменських здивувала довгими ногами на знімку в купальнику (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники засипали співачку коментарями, захоплюючись її фігурою. Однак багатьох збентежили надто вже довгі ступні виконавиці - фоловери гадають, фотошоп це або ж просто невдалий ракурс.