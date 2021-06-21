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А що з ногами? Каменських спантеличила фанатів знімком у бікіні

Автор: RBC.UA

Настя Каменських насолоджується спекотною погодою і не упускає випадку позасмагати - благо, їх з Потапом приватний будинок з басейном це дозволяє. Співачка поділилася спекотним фото в бікіні, при цьому дещо спантеличивши шанувальників.

У себе в Instagram артистка показала, як приймає сонячні ванни на зеленій галявині біля будинку.

34-річна Каменських сидить на розстеленому на траві рушнику в неоново-жовтому бікіні. Вона одягла темні окуляри і млосно відкинула голову назад, підставляючи обличчя сонцю. При цьому на першому плані на фото - довгі ніжки Насті.

"Спасибі, Всесвіт, за ще один прекрасний день. На фото абсолютне блаженство", - прокоментувала знімок знаменитість.

Настя Каменських здивувала довгими ногами на знімку в купальнику (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники засипали співачку коментарями, захоплюючись її фігурою. Однак багатьох збентежили надто вже довгі ступні виконавиці - фоловери гадають, фотошоп це або ж просто невдалий ракурс.

  • Да уж, з фотошопом ніг перебір
  • Насть, лижі
  • Стопа 48?
  • Ноги розміру 50?
  • Дуже красиве фото!!! Щастя вам кожну секунду!
  • Капець! А що з ногами???
  • Твої ступні просто неймовірно довгі....це фактично плавники
  • Настя, як завжди, неймовірна
  • Настюша красуня
  • Які ноги
  • Шикарні ноги. Анастасія, ви красуня
  • А що з ногами, 54 Розмір
  • Богиня

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських зізналася, що її дратує у Потапі.

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Настя Каменськихпевецфигура