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Нічна жриця атакує: Оля Полякова показала, чим займається ночами (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.12.2019 - 15:16
Нічна жриця атакує: Оля Полякова показала, чим займається ночами (відео)
Оля Полякова у зйомках нового кліпу (фото: прес-служба)

Оля Полякова підкорює нових образом - на зміну Королеві Ночі прийшла Нічна жриця

Після гіперпродуктивного року, який став для Олі Полякової тріумфальним, напередодні новорічних та Різдвяних свят співачка випускає несподівану колаборацію з однієї з мережею супермаркетів. Тепер на "Королеву Ночі" можна не тільки дивитися, але і спробувати на смак. До речі, раніше Оля Полякова здивувала шанувальників провокаційним нарядом на шоу "Х-фактор".

У новому відео співачка розкриває всю правду про сучасних королев, які після опівночі перетворюються в нічних жриць. І за 4 хвилини демонструє всі слабкості тонкої жіночої натури, з якою доводиться стикатися кожній дівчині в нерівній битві з відкритим холодильником після 23:59.

Оля Полякова - Нічна Жриця

Яскраві образи, фірмова пластику, тонкий гумор та легка самоіронія – це те, що виділяє роботи Полякової серед мільйонів інших. Спеціально для зйомок "Нічна жриця" співачка привернула переможців та учасників-фаворитів п'яти сезонів "Ліги сміху", почесним тренером якого поп-діва є протягом чотирьох років: головну чоловічу роль виконав Марк Куцевалов ("Примарний Гонщик", переможець 2-го сезону), Віктор Рожевий і Станіслав Антипов (дует-переможець 3-го сезону "Загорецька Людмила Степанівна"), Ірина Карабач і Анастасія Ткаченко (власниця титулу "найкраща акторка" 5-го сезону "Ліги Сміху").

Режисерами нового відео виступили Дмитро Маніфест і Дмитро Шмурак.

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