Нічна романтика: закохані Осадча та Горбунов прогулялися по вечірньому Києву

Подружжя погулялись по центру нічної столиці
Юрій Горбунов та Катя Осадча нещодавно повернулися з Туреччини, де вдосталь насадились сонцем і морем, а в Києві вони приступили до активної роботи, але про релакс і час тільки для двох також не забувають. Парочка любить здійснювати прогулянки по нічному Києву, одну з них вона показала на яскравих фото.
Юрій і Катя влаштували фотосесію на Пішохідному мосту в сутінках, показавши вогні вечірнього міста. Подружжя зробило щасливе селфі, а потім сфотографували один одного. Літній теплий вечір дозволив надіти легкі і зручні аутфіти і насолодитися неспішної пішою прогулянкою. Так, Катя вибрала модний у цьому сезоні костюм з шортами-бермудами з натуральної тканини ніжного рожевого відтінку і жакет оверсайз.
"Коли ви останній раз гуляли вечірнім Києвом? Київ прекрасний!На шкода закінчується літо!" - підписав романтичні нічні фото Юрій.
Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували романтичну прогулянку по вечірньому Києву (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Шанувальники поспішили обдарувати пару компліментами.
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Нагадаємо, що раніше Катя Осадча в легких шортах блиснула довгими засмаглими ніжками і нагадала про кінець літа