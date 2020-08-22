Нічна романтика: закохані Осадча та Горбунов прогулялися по вечірньому Києву

Юрій Горбунов та Катя Осадча нещодавно повернулися з Туреччини, де вдосталь насадились сонцем і морем, а в Києві вони приступили до активної роботи, але про релакс і час тільки для двох також не забувають. Парочка любить здійснювати прогулянки по нічному Києву, одну з них вона показала на яскравих фото.

Юрій і Катя влаштували фотосесію на Пішохідному мосту в сутінках, показавши вогні вечірнього міста. Подружжя зробило щасливе селфі, а потім сфотографували один одного. Літній теплий вечір дозволив надіти легкі і зручні аутфіти і насолодитися неспішної пішою прогулянкою. Так, Катя вибрала модний у цьому сезоні костюм з шортами-бермудами з натуральної тканини ніжного рожевого відтінку і жакет оверсайз.

"Коли ви останній раз гуляли вечірнім Києвом? Київ прекрасний!На шкода закінчується літо!" - підписав романтичні нічні фото Юрій.

Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували романтичну прогулянку по вечірньому Києву (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники поспішили обдарувати пару компліментами.

Ви сама гарна пара України. Дивлюся на вас і любуюся. Вічного вам щастя і любові

Ви супер!

Ви чудові, та прекрасна пара, самі самі самі найкращі телеведучі. Щастя вам та великої любові

Обожнюю цю парочку,ви такі круті

Ви такі класні

Як мило

Такі щирі

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча в легких шортах блиснула довгими засмаглими ніжками і нагадала про кінець літа