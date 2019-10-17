"Але менше мільйона": Анатолій Анатоліч розсекретив свої заробітки

Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Анатоліч не тільки працює на ТБ, але і веде свій блог

Ведучим програми "Ранок з Україною" Анатолій Анатоліч, який раніше відвідав прем'єру фільму "Куди ти пропала, Бернадетт", будує свою кар'єру не тільки на телебаченні, а реалізується як інтернет блогер. Скільки грошей йому приносить ця робота, шоумен розповів у програмі "Зірковий шлях" в рубриці "Кава з перцем" на каналі "Україна".

Анатоліч Анатоліч зізнався, що кілька разів на рік відвідує Сполучені Штати Америки. Зірка любить проводити час у цій країні, йому подобається американська культура, ідеї американського суспільства. Але купувати нерухомість там Анатоліч не поспішає, адже, за його словами, йому це не по кишені.

"У мене є зарплата на телеканалі, я не можу її називати через комерційну таємницю. Це офіційна зарплата, з якої я плачу великий відсоток в пенсійний фонд. І те, що я заробляю на своєму youtube-каналі з інтерв'ю. Понад 100 000 грн. в місяць точно. Але менше мільйона. Все попереду. У мене немає бізнесів ніяких. Щось заробили - я купив дружині машину. Вона жовтого кольору. Це не новий порш. Тобто я його не купив в салоні, тому природно він був дешевший, ніж усі думають", - розповів Анатолій Анатоліч у програмі "Зірковий шлях".

Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя зробив відверте зізнання про стосунки з Alyosha. Фронтмен групи "Антитіла" зізнався, що його дружина "неймовірно збуджує". За словами музиканта, ревнощі в сім'ї перекриває те, що вони довіряють один одному.