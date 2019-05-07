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У спідній білизні і пір'ї: Даша Астаф'єва захопила розкішною фігурою на пікантних фото


Співачка блиснула апетитними формами

Сексуальна Даша Астаф'єва регулярно балує своїх шанувальників пікантними знімками в ефектних і спокусливих образах - артистка майстерно освоїла вміння красиво позувати і захоплювати отриманими кадрами. На цей раз співачка порадувала фанів "гарячою" фотосесією, в черговий раз блиснувши розкішними формами. Фото зваблива красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімках Даша відображена в бежевій нижній білизні. При цьому артистка прикривається імітацією пташиного крила з чорними пір'їнами і приймає спокусливі пози, які підкреслили її апетитні сідниці і осину талію.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

"Плавно показую шлях [самі знаєте куди] всім, хто спамить в коментарях", - з гумором зазначила Астаф'єва під знімком з витягнутою рукою.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Підписники бурхливо відреагували на ефектні кадри і залишили безліч захоплених коментарів.

  • "Дашенька, ви прекрасні, приголомшлива жінка!!!!"
  • "Ідеальна жінка"
  • "Ну хіба не шедевр)?"
  • "Даша - ви перелітає Муза"
  • "Чорний лебідь"
  • "Чудове фото!"
  • "Даша, ця попа, цей профіль"
  • "Така жіночна"
  • "Жінка-цариця"
  • "Не складайте крила! Красива жінка завжди в польоті! Ваш політ це щось незабутнє! Бережіть себе!"
  • "Надихаєш"
  • "Дарина нібито не літає, а крила має"

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва з оголеними грудьми вразила зовнішнім виглядом.

Ми також писали, що Даша Астаф'єва знялася для відомого українського бренду і блиснула стрункими ніжками в стильному тренчі.

До речі, Даша Астаф'єва побувала в Барселоні на модному показі бренду Milla Nova, де позувала в компанії шоувумен Лесі Никитюк і ведучої Каті Осадчої.

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