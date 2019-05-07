У спідній білизні і пір'ї: Даша Астаф'єва захопила розкішною фігурою на пікантних фото

Сексуальна Даша Астаф'єва регулярно балує своїх шанувальників пікантними знімками в ефектних і спокусливих образах - артистка майстерно освоїла вміння красиво позувати і захоплювати отриманими кадрами. На цей раз співачка порадувала фанів "гарячою" фотосесією, в черговий раз блиснувши розкішними формами. Фото зваблива красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімках Даша відображена в бежевій нижній білизні. При цьому артистка прикривається імітацією пташиного крила з чорними пір'їнами і приймає спокусливі пози, які підкреслили її апетитні сідниці і осину талію.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

"Плавно показую шлях [самі знаєте куди] всім, хто спамить в коментарях", - з гумором зазначила Астаф'єва під знімком з витягнутою рукою.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Підписники бурхливо відреагували на ефектні кадри і залишили безліч захоплених коментарів.

"Дашенька, ви прекрасні, приголомшлива жінка!!!!"

"Ідеальна жінка"

"Ну хіба не шедевр)?"

"Даша - ви перелітає Муза"

"Чорний лебідь"

"Чудове фото!"

"Даша, ця попа, цей профіль"

"Така жіночна"

"Жінка-цариця"

"Не складайте крила! Красива жінка завжди в польоті! Ваш політ це щось незабутнє! Бережіть себе!"

"Надихаєш"

"Дарина нібито не літає, а крила має"

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва з оголеними грудьми вразила зовнішнім виглядом.

Ми також писали, що Даша Астаф'єва знялася для відомого українського бренду і блиснула стрункими ніжками в стильному тренчі.

До речі, Даша Астаф'єва побувала в Барселоні на модному показі бренду Milla Nova, де позувала в компанії шоувумен Лесі Никитюк і ведучої Каті Осадчої.