У спідній білизні і пір'ї: Даша Астаф'єва захопила розкішною фігурою на пікантних фото

Співачка блиснула апетитними формами
Сексуальна Даша Астаф'єва регулярно балує своїх шанувальників пікантними знімками в ефектних і спокусливих образах - артистка майстерно освоїла вміння красиво позувати і захоплювати отриманими кадрами. На цей раз співачка порадувала фанів "гарячою" фотосесією, в черговий раз блиснувши розкішними формами. Фото зваблива красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На знімках Даша відображена в бежевій нижній білизні. При цьому артистка прикривається імітацією пташиного крила з чорними пір'їнами і приймає спокусливі пози, які підкреслили її апетитні сідниці і осину талію.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
"Плавно показую шлях [самі знаєте куди] всім, хто спамить в коментарях", - з гумором зазначила Астаф'єва під знімком з витягнутою рукою.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
Підписники бурхливо відреагували на ефектні кадри і залишили безліч захоплених коментарів.
Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва з оголеними грудьми вразила зовнішнім виглядом.
Ми також писали, що Даша Астаф'єва знялася для відомого українського бренду і блиснула стрункими ніжками в стильному тренчі.
До речі, Даша Астаф'єва побувала в Барселоні на модному показі бренду Milla Nova, де позувала в компанії шоувумен Лесі Никитюк і ведучої Каті Осадчої.