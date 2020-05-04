Німфа океану: Лілія Подкопаєва в напівпрозорому вбранні заворожила пляжною фотлистівкою

Лілія Подкопаєва на карантині проводить час з сім'єю в США. Гімнастка нещодавно відзначила день народження свого коханого, бізнесмена Ігоря Дубинського та зворушливо привітала другу половинку зі знаменною датою. Пара намагається вибиратися з дому, дотримуючись всіх умов безпеки, та проводить час біля океану. Так, Лілія показала чарівну пляжну фотолистівку на березі океану.

Лілія красується в червоній довгій напівпрозорій накидці на білосніжному піску. Ідеальним фоном став безкрайній океан і блакитне небо з невеликими хмарами. Гімнастка озирається через плече і дивиться в об'єктив фотографа. На голові у неї капелюшок, під якою вона завбачливо ховала волосся від сонця, а на обличчі – дзеркальні окуляри.

"24 штату частково відкрили в Америці. 1 травня місто Destin, Florida прогримів в новинах. Destin єдиний курортне місто, який запросив туристів", - підписала пляжний кадр Лілія, поділившись цікавою інформацією.

Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Підписники Олімпійської чемпіонки оцінили не тільки місцевість, де позувала спортсменка, але і її пляжний образ.

Шикарне фото

Німфа з глибин океану. Червоний дуже до лиця

Красиво

Лілі, красуня, червоний колір тобі дуже личить

Все, вже їдемо туди. А взагалі чекаю з нетерпінням поїздку на океан, цей шум хвиль, узбережжя, цей запах океану... А якщо ще й нікого немає, це казка! Червоний кардиган або халат, як його назвати, просто вогонь

Туристи - це єдиний ресурс прибутку в Дестіні

Скріншот коментарів

Раніше Лілія показала розслаблене фото на тлі спорожнілих урбаністичних пейзажів. Вона позує в білій футболці і штанях камуфляжного забарвлення. "Місто-привид", - підписала вона сонячний кадр посеред спорожнілої вулиці.

Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Нагадаємо, що Лілія Подкопаєва блиснула стрункими ніжками в шкіряній міні і похвалилася точеними формами.