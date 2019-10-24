За ним люди: Анна Різатдінова назвала ім'я головного конкурента на шоу Танці з зірками 2019

Вже в цю неділю, 27 жовтня відбудеться 10-й ефір найтанцювальнішого шоу Танці з зірками 2019 на "1+1". До фіналу залишилося зовсім небагато, а на проекті залишилося 7 пар. Нагадаємо, що під час минулого ефіру шоу покинула одна з фавориток проекту — телеведуча Людмила Барбір. До речі, раніше Анна Різатдінова називала Барбір своїм "головним ворогом". З відходом Людмили, українська спортсменка знову переглянула головних конкурентів. В ексклюзивному коментарі LITE/ РБК-Україна Анна зізналася, що Володимир Остапчук є сьогодні сильним суперником!

“Дуже сильні Мішина Ксенія і Женя Кот. Також у мене симпатія до пари Дікусар-Булітко, тому що кожен раз вони неординарні, не банальні, змінюються. І це викликає симпатію. Вова Остапчук — сильний суперник, тому що за ним люди. А як показують результати попередніх програм, перемагає саме той, хто завоює серця телеглядачів. Тому стає все страшніше. Дуже багато ми вже показали. Доводиться щоразу дивувати ще більше — глядач звикає до хорошого. Я розумію, що ми не можемо знизити планку. Нам кожен раз треба робити "вау". І це складно. Але ми будемо це робити!" — розповідає Різатдінова.

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров назвали головних конкурентів на шоу Танці з зірками 2019

Нагадаємо, що Анна також висловилася з приводу відходу Людмили Барбір. Різатдінова була вражена таким рішенням глядачів шоу.

“Мені дуже шкода Люду Барбір. Незважаючи на те, що ми були конкурентками (ні для кого це не секрет), у нас було класне справжнє суперництво! Ми штовхали одна одну, і це були справжні змагання - хто кого. Тільки в конкуренції йде зростання пари. Тому мені дуже прикро. І я, чесно кажучи, не стримувала своїх емоцій. Я дійсно заплакала. Тому що це був шок, несподівано. Я Люду бачила в фіналі, і вони гідні бути там. Плюс ми дуже подружилися. Ми вже як одна велика сім'я. І коли хтось "вилітає", це стрес", - розповідає Анна Різатдінова.

До речі, раніше дружина Павла Зіброва емоційно звернулася до суддів шоу Танці з зірками 2019. Марина Зіброва попросила членів журі бути більш об'єктивними у своїй критиці. Також зіркова пара визначила свого фаворита на проекті.