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Ніхто не ідеальний, крім неї: Сальма Хайек у вишуканій вечірній сукні вразила рідкісною красою

П'ятниця 11 вересня 2020 15:31
Ніхто не ідеальний, крім неї: Сальма Хайек у вишуканій вечірній сукні вразила рідкісною красою
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Зірка запостила архівні фото

Сальма Хайєк любить радувати шанувальників своїми фото, на яких і в 54 роки виглядає молодою і привабливою. Але коли знаменитість показує щось з особистого архіву, мережа просто втрачає дар мови. Кілька годин тому на сторінці Сальми з'явилося кілька кадрів з молодості. На низ гаряча мексиканська красуня позує у вишуканій вечірній сукні з глибоким декольте, яку доповнила кількома рядами намиста з перлів. Волосся, підстрижене в каре і укладене на косий проділ по моді тих часів, зірці витягли з допомогою праски. А макіяж зробили в ніжних тонах. «Перлини мудрості», – підписала вона кадри.

Ніхто не ідеальний, крім неї: Сальма Хайек у вишуканій вечірній сукні вразила рідкісною красоюНіхто не ідеальний, крім неї: Сальма Хайек у вишуканій вечірній сукні вразила рідкісною красоюСальма Хайєк на архівних фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма, яка буквально світиться красою і молодістю, викликала небувалий наплив коментарів. «Ніхто не ідеальний, крім неї, вона просто досконалість», «Так молода і прекрасна», «Єдина і неповторна», «Вау», «Ідеальна», «Прекрасна леді», «Так нереально красива», – такі компліменти збирає зірка. Також знайшлися і уважні фанати, які помітили, що груди Сальми сьогодні куди більш значних розмірів.

Нагадаємо, раніше Сальма показала яскравий літній образ в шовковій сукні з квітковим принтом. А також розповіла світу про свої пристрасті в їжі. Виявляється, зірка обожнює фрукти і ягоди, одним з її фаворитів є інжир.

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