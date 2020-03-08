Нікому нічого не винні: Маша Єфросиніна сколихнула мережу потужною промовою

Телеведуча нагадала жінкам про їх права
Маша Єфросиніна, яка нещодавно показала свій лякаючий "пунктик" на відео, нагадала всім жінкам про виникнення дня 8 березня як дня захисту прав жінок. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
Популярна телеведуча зазначила, що сьогодні жінки приймають привітання звідусіль, і це, як мінімум, дуже приємно. Також їй сподобалося, що навколо всі посміхаються.
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
"Але я хочу скористатися справжньою причиною виникнення дня Восьмого Березня, як дня захисту прав Жінок, і ще раз нагадати вам про найважливіше у вашому житті - про вас:
Тому що ви нічого нікому не винні! Ви повинні тільки собі – бути щасливою!!!" – зазначила Єфросиніна
Нагадаємо, що Маша Єфросиніна поділилася з шанувальниками дієвої антистрес-схемою.