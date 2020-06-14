Ніколи не забуду: дочка Олі Полякової в білому вбранні показала, як відсвяткувала випускний

Старша дочка Олі Полякової, 15-річна Маша Полякова вже досить самостійна дівчинка - вона успішно веде свій блог, пробує свої сили у вокалі та модельному бізнесі і зустрічається з хлопцем. Після закінчення 9-го класу дівчина вирішила піти зі школи і показала в Instagram фото з випускного. Чим вона займеться далі, Маша поки не стала розкривати.

Для святкування дівчина вибрала коротке біле плаття вільного силуету з мереживними вставками в районі декольте і на рукавах, доповнивши образ білими ажурними напівчобітками.

Юна випускниця позувала на зеленій галявині, а також зі своїми однокласниками - хлопці явно відмінно повеселилися!

"Ось так я провела свій випускний з 9 класу. У цій школі я провчилася 9 чудових років, які я ніколи не забуду!! Спасибі вам усім, хоч я і йду, я завжди буду думками з вами, мій улюблений 9а клас. Поки пишу цей коментар плачу", - емоційно прокоментувала Маша.

Маша Полякова показала фото зі шкільного випускного після 9 класу (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Користувачі мережі бажають їй успіхів, захоплюються вбранням і цікавляться подальшими планами.

Куди підете навчатись і на кого ????

Плаття Шикарне

А куди ти йдеш???

Удачі Маш)

Що за плаття??? красиве!!!

Буду сумувати

Маша , а якщо не секрет , на кого робиш?!

Маша, ще піти не встигла, а вже сумують

Всі такі красивие

Красуня

Гарна

Вітаю, тепер ти ідеш в доросле життя

Дуже зворушливо

Скріншот коментарів

Нагадаємо, дочка Олі Полякової Маша вперше засвітила свого бойфренда.