"Ніколи не дізнаєтеся": Даша Астаф'єва здивувала своїм перевтіленням

Співачка пообіцяла шанувальникам вражаючий сюрприз

Популярная певица и актриса Даша Астафьева, покорившая сеть чувственным откровенным нарядом, заинтриговала новым амплуа, в котором она появится на одном из ведущих украинских каналов. Фотосессией в неожиданном образе звезда поделилась в Instagram.

В студии Даша появилась в нежно-лиловом платье миди строгого кроя с длинным рукавом. Воздушный и невесомый наряд дополняли оригинальные черные туфли на каблуке с принтом сердечками. Сама певица с удовольствием позировала перед камерой и озадачила поклонников вопросом.

"Сегодня снимали новое шоу. Никогда не узнаете, кем я была", - заинтриговала знаменитость, решив испытать фанов на смекалку.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Одновременно в своих "сториз" Астафьева опубликовала фрагменты со съемок нового игрового шоу "Дети против звезд". В роликах Даша действительно выглядит необычно – в специальной спортивной форме с защитными накладками она дурачится и даже показывает акробатические трюки вместе с юными участниками.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Правда, фаны стали теряться в догадках, ведь образы, в котрых перед ними появилась звезда, были совершенно разными. Одни предположили, что она может быть ведущей или судьей проекта, а другие почему-то стали перечислять сказочных персонажей – Мальвина и Мери Поппинс.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Конечно, не обошлось и без комплиментов в адрес очаровательной и такой разной, но неизменно гармоничной Даши.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

"Кукла Даша", "Вы - очарование", "Красавица, "Кем бы вы небыли, все равно останетесь лучше всех", "Красивая женщина и очень хорошо поёте!" – не жалели похвалы комментаторы.

Скриншот комменариев (instagram.com/da_astafieva)

Ранее Даша Астафьева рассказала об отдыхе на популярном горнолыжном курорте Украины.

К слову, Даша Астафьева оригинально сообщила об источниках своего вдохновения и хорошего настроения.

Видео: РБК-Украина