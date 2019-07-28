"Ніколи не думав": Топалов зробив зворушливе зізнання про Тодоренко і сина

Музикант зізнався, що дуже сумує за родиною в розлуці з ними
Російський співак Влад Топалов - щасливий чоловік телеведучої Регіни Тодоренко і турботливий батько їх маленькому синочку Мишкові. Після народження малюка він нерідко ділиться в мережі своїми переживаннями і зізнаннями про рідних людей, що незмінно викликає хвилю розчулення у шанувальників. Так вийшло і з останньою публікацією артиста.
Влад опублікував в Instagram ніжне фото, на якому він тримає сина в слінгу на своїх грудях. При цьому він підійшов до квітучого куща, щоб дитина могла помилуватися і понюхати квіточки. Сам же Топалов задоволено дивиться на камеру. У підписі він зізнався, що не очікував, що буде так сильно сумувати за родиною в розлуці з ними.
"Я ніколи не думав, що буду так сильно сумувати за родиною..... здається, ось, зараз на пару днів поїду, буду спааааааааати, лежати і нічого не робити...
Ага, неможливо! Телефон не виключаєш, тк мало що вночі. Тільки відкрив очі - до телефону, як там мої, що у них. Весь час чекаєш відео дзвінка! Блін.... оце життя. Сумую...." - поділився молодий батько.
Фото: Влад Топалов з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)
Регіна тут же поспішила запевнити чоловіка, що вони з синочком теж дуже за ним сумують.
Скріншот поста (instagram.com/vladtopalovofficial)
Підписники ж залишили багато розчулених коментарів, відзначаючи, що Влад - просто чудовий чоловік і батько.
Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)
Нагадаємо, що Влад Топалов зробив несподіване зізнання про весілля з Регіною Тодоренко в Італії.
Раніше Регіна Тодоренко розповіла, з якими труднощами зіткнулася під час організації весілля.