ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Ніколи не думав": Топалов зробив зворушливе зізнання про Тодоренко і сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.07.2019 - 17:24
"Ніколи не думав": Топалов зробив зворушливе зізнання про Тодоренко і сина
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Музикант зізнався, що дуже сумує за родиною в розлуці з ними

Російський співак Влад Топалов - щасливий чоловік телеведучої Регіни Тодоренко і турботливий батько їх маленькому синочку Мишкові. Після народження малюка він нерідко ділиться в мережі своїми переживаннями і зізнаннями про рідних людей, що незмінно викликає хвилю розчулення у шанувальників. Так вийшло і з останньою публікацією артиста.

Влад опублікував в Instagram ніжне фото, на якому він тримає сина в слінгу на своїх грудях. При цьому він підійшов до квітучого куща, щоб дитина могла помилуватися і понюхати квіточки. Сам же Топалов задоволено дивиться на камеру. У підписі він зізнався, що не очікував, що буде так сильно сумувати за родиною в розлуці з ними.

"Я ніколи не думав, що буду так сильно сумувати за родиною..... здається, ось, зараз на пару днів поїду, буду спааааааааати, лежати і нічого не робити...
Ага, неможливо! Телефон не виключаєш, тк мало що вночі. Тільки відкрив очі - до телефону, як там мої, що у них. Весь час чекаєш відео дзвінка! Блін.... оце життя. Сумую...." - поділився молодий батько.

&quot;Ніколи не думав&quot;: Топалов зробив зворушливе зізнання про Тодоренко і сина

Фото: Влад Топалов з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

Регіна тут же поспішила запевнити чоловіка, що вони з синочком теж дуже за ним сумують.

&quot;Ніколи не думав&quot;: Топалов зробив зворушливе зізнання про Тодоренко і сина

Скріншот поста (instagram.com/vladtopalovofficial)

Підписники ж залишили багато розчулених коментарів, відзначаючи, що Влад - просто чудовий чоловік і батько.

  • Це чудово, Влад! Будьте зразковою сім'єю, батьком!
  • Папаня!
  • Влад, так приємно дивитися на тебе, такий чудовий папулька з тебе вийшов. Ти скрізь з синочок. Браво просто!!!
  • Це і є справжня супер))), життя в любові. Нудьгувати це прекрасно )), зустрічі після цього неймовірно наповнені любов'ю і нез'ясовним теплом і жучками, метеликами всередині ))
  • Думки теперішнього папи, тільки так, по-іншому ніяк..
  • Влад, яка милота дуже добре вийшло. Доброго дня успіхів. Здоров'я твоєму Мииишке
  • Красунчики. Влад чим старший син тим міцніше кохання. Молодці
  • Який вже великий

&quot;Ніколи не думав&quot;: Топалов зробив зворушливе зізнання про Тодоренко і сина

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, що Влад Топалов зробив несподіване зізнання про весілля з Регіною Тодоренко в Італії.

Раніше Регіна Тодоренко розповіла, з якими труднощами зіткнулася під час організації весілля.

"Ідеально": Регіна Тодоренко зворушила шанувальників найбільш незвичайною "дитячою" (відео) "Я сильно помилявся!" Топалов ошелешив раптовим зізнанням про весілля в Італії
Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренкосын
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся