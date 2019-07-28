"Ніколи не думав": Топалов зробив зворушливе зізнання про Тодоренко і сина

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Музикант зізнався, що дуже сумує за родиною в розлуці з ними

Російський співак Влад Топалов - щасливий чоловік телеведучої Регіни Тодоренко і турботливий батько їх маленькому синочку Мишкові. Після народження малюка він нерідко ділиться в мережі своїми переживаннями і зізнаннями про рідних людей, що незмінно викликає хвилю розчулення у шанувальників. Так вийшло і з останньою публікацією артиста.

Влад опублікував в Instagram ніжне фото, на якому він тримає сина в слінгу на своїх грудях. При цьому він підійшов до квітучого куща, щоб дитина могла помилуватися і понюхати квіточки. Сам же Топалов задоволено дивиться на камеру. У підписі він зізнався, що не очікував, що буде так сильно сумувати за родиною в розлуці з ними.

"Я ніколи не думав, що буду так сильно сумувати за родиною..... здається, ось, зараз на пару днів поїду, буду спааааааааати, лежати і нічого не робити...

Ага, неможливо! Телефон не виключаєш, тк мало що вночі. Тільки відкрив очі - до телефону, як там мої, що у них. Весь час чекаєш відео дзвінка! Блін.... оце життя. Сумую...." - поділився молодий батько.

Фото: Влад Топалов з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

Регіна тут же поспішила запевнити чоловіка, що вони з синочком теж дуже за ним сумують.

Скріншот поста (instagram.com/vladtopalovofficial)

Підписники ж залишили багато розчулених коментарів, відзначаючи, що Влад - просто чудовий чоловік і батько.

Це чудово, Влад! Будьте зразковою сім'єю, батьком!

Папаня!

Влад, так приємно дивитися на тебе, такий чудовий папулька з тебе вийшов. Ти скрізь з синочок. Браво просто!!!

Це і є справжня супер))), життя в любові. Нудьгувати це прекрасно )), зустрічі після цього неймовірно наповнені любов'ю і нез'ясовним теплом і жучками, метеликами всередині ))

Думки теперішнього папи, тільки так, по-іншому ніяк..

Влад, яка милота дуже добре вийшло. Доброго дня успіхів. Здоров'я твоєму Мииишке

Красунчики. Влад чим старший син тим міцніше кохання. Молодці

Який вже великий

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, що Влад Топалов зробив несподіване зізнання про весілля з Регіною Тодоренко в Італії.

Раніше Регіна Тодоренко розповіла, з якими труднощами зіткнулася під час організації весілля.