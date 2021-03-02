Никитюк здивувала "хижим" перевтіленням: у фанатів відняло дар мови

Популярна українська телеведуча і зірка Instagram Леся Нікітюк поділилася з численними шанувальниками розкішним кадром, позуючи в спокусливому образі. Знаменитість приміряла блузу з леопардовим принтом, чим викликала велику кількість не завжди приємних коментарів у мережі.
Фото Леся Нікітюк опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Зірка приміряла чорний мінітоп з глибоким декольте, блузу з "хижим" леопардовим принтом, шкіряну спідницю, доповнивши образ зачіскою з зібраними у високий хвіст волоссям. В доповнення свого яскравого образу дівчина нанесла яскравий вечірній макіяж з акцентом на очах.
У підпису Никитюк написала лаконічне "мяу".
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Шанувальники в основному писали позитивні коментарі, захоплюючись красою знаменитості.
Деякі ж почали критикувати образ. Один з читачів блогу висловив думку, що леопардовий принт надягають "на заході" кар'єри. Нижче в коментарях Никитюк навіть порівняли з Оксаною Марченко.
Скріншоти (instagram.com/lesia_nikituk)