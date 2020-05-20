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Никитюк, Каменських, Осадча та інші: топ-5 домашніх образів від українських зірок

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.05.2020 - 19:31
Никитюк, Каменських, Осадча та інші: топ-5 домашніх образів від українських зірок
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Вдома можна і потрібно залишатися красивими

Карантин – не привід відмовляти собі в задоволенні носити красиві і комфортні речі, впевнені українські знаменитості. Ми обрали 5 кращих образів, які надихнуть на стильні експерименти в повсякденному житті навіть після закінчення самоізоляції.

Катя Осадча

Спортивні костюми, футболки, зручні легінси і шорти – це добре. І таких образів в гардеробі відомої телеведучої вистачає. Але жіночні сукні також ідуть на ура в повсякденному житті. Приміром, як ця біла Chloe. Витончене і повітряне, плаття зробило образ по-справжньому «літнім». «На карантині і на дивані потрібно лежати красиво», – написала Катя. Згодні!

Никитюк, Каменських, Осадча та інші: топ-5 домашніх образів від українських зірокКатя намагається бути красивою завжди (фото: instagram.com/kosadcha)

Настя Каменських

Спокуслива співачка навіть вдома намагається підкреслити своє спортивне тіло. Замість класичних нічних сорочок вона обирає короткий комбінезон в білизняному стилі. Така модель виглядає досить «скромно», але акцентує увагу на струнких ногах, тонкій талії і пружних сідницях артистки.

Никитюк, Каменських, Осадча та інші: топ-5 домашніх образів від українських зірокНастя любить спокусливі вбрання (фото: instagram.com/kamenskux)

Леся Нікітюк

Ще одна любителька продемонструвати струнку фігуру – телеведуча Леся Нікітюк. Дівчина відома своїм почуттям гумору і життєрадісністю, а тому навіть вбрання вибирає яскравих кольорів. Ну а щоб про її довгі ноги і плаский живіт також ніхто не забував, Никитюк взяла варіант з міні-шортами, а футболку зав'язала вузлом на талії.

Никитюк, Каменських, Осадча та інші: топ-5 домашніх образів від українських зірокЯк і Леся (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Джамала

Комфорт – ключовий момент для вагітної співачки. А тому Джамала віддає перевагу трикотажним платтям міді. У той же час такі моделі підкреслюють жіночний силует майбутньої мами і додають повсякденним образам нотку свята.

Никитюк, Каменських, Осадча та інші: топ-5 домашніх образів від українських зірокДжамала віддає перевагу комфорту (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Маша Єфросиніна

Ось хто вже скучив за жіночим вбранням і вечірками, так це телеведуча Маша Єфросиніна. Зірка навіть оголосила флешмоб #скучаюпоплатьям, пропонуючи дівчатам вбиратися і викладати свої «карантинні луки» з відповідним хештегом. Сама Маша з задоволенням приміряє сукні різних кольорів і стилів. Але в цьому зеленому виглядає особливо чарівно.

Никитюк, Каменських, Осадча та інші: топ-5 домашніх образів від українських зірокМаша носить сукні навіть вдома (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Автор: Ольга Турчаникова

Теги Новини України Катя ОсадчаМаша ЄфросинінаНастя КаменськихДжамалаЛеся Нікітюк
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