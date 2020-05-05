Микита Добринін і Даша Квіткова зізналися, чи будуть підписувати шлюбний контракт

За розвитком відносин цієї зіркової пари стежить вся країна! Головний герой 9 сезону романтичного реаліті «Холостяк» Микита Добринін і його обраниця Даша Квіткова залишилися разом після проекту, а незабаром чоловік зробив пропозицію коханій. Поки Микита і Даша готуються до урочистого моменту, в проекті «Неймовірна правда про зірок» на СТБ вони розкрили деякі подробиці майбутніх змін...

Так, селебріті відповіли на ряд запитань один про одного, а крім того розповіли, змінить Даша прізвище після весілля, чи планують вони укладати шлюбний договір і хто в сім'ї головний.

Яке прізвище Даша візьме після весілля?

Даша: Я візьму прізвище Микити – за паспортом він Вакулович, тому я візьму її.

Микита: Даша візьме моє прізвище. Вона перша підняла це питання, можна вважати це її ініціативою.

Чи ви будете укладати шлюбний договір?

Даша: Ми розмовляли про шлюбному договорі і прийшли до єдиної думки, що він нам не потрібен.

Микита: Є любов, довіра і нічого розписувати.

Хто головний в сім'ї?

Даша: Микита.

Микита: В нашій родині я головний. Але нещодавно ми завели кота і у мене з'явилися сумніви (посміхається).

Нагадаємо, раніше Холостяк-9 Микита Добринін зробив своїй обраниці наряд з туалетного паперу.