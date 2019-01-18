"Нікі Мінаж, це ти?" кліп-"рекордсмен" Аріани Гранде звинуватили в плагіаті

Фото: Аріана Гранде (instagram.com/arianagrande)

Кліп 7 Rings стрімко набирає перегляди, втім для творчості Аріани, такий успіх не в новинку

Ariana Grande - 7 rings/Youtube

Американська актриса і співачка Аріана Гранде випустила новий кліп 7 Rings, присвячений своєму колишньому. Як тільки ролик з'явився на YouTube, то відразу привернув увагу слухачів, і за 9 годин відео набрало більше ніж 6 мільйонів переглядів. Історія, яка знайома багатьом дівчатам стала лейтмотивом пісні, важке розставання і втіха в колі близьких подруг.

Фото: Кадри з кліпу Аріана Гранде (instagram.com/arianagrande)

Сама Аріана стверджує, що ідея пісні прийшла до неї, коли після розриву заручин з коханим вона з шістьма подружками вирушила по магазинах. На шопінгу співачка в якості розради купила каблучку з діамантом, а потім і подарувала кільця шістьом своїм подругам, повідомляє fakty.ua.

Фото: Кадри з кліпу Аріана Гранде (instagram.com/arianagrande)

У композиції є рядки, які згадують про вдалий шопінг дівчини: "Ношу каблучку, але не збираюся ставати місіс... Купила ще шість схожих діамантів для моїх с*чек". Так, в цей раз в тексті Аріана використовувала не зовсім пристойне слово, але як реп-виконавиця, вона могла це зробити.

Варто сказати, що не всі шанувальники позитивно відреагували на "суперечливе" слово в тексті, але в цілому глядачам кліп сподобався.

Особливо, строчки, які звучать дуже феміністично: "Я сама оплачую свої рахунки і сама пишу те, що співаю".

Фото: Кадри з кліпу Аріана Гранде (instagram.com/arianagrande)

Примітно, що деяким шанувальникам відеоряд, який супроводжував пісню нагадав кліпи іншої американської співачки Нікі Мінаж, стилістика кліпу і наряд Аріани аж надто був схожий на стиль знаменитої співачки. А деякі навіть почули схожий мотив на мелодію з класичного мюзиклу "Звуки музики" під назвою My Favorite Things, тільки в реп-оранжировці.

Nicki Minaj - Good Form ft. Lil Wayne/Youtube



Подібність в стилістиці кліпів, нарядах і навіть в макіяжі виконавиць, дійсно простежується.

Скріншот: Коментарі до відео на Youtube

"Нікі Мінаж версії Аріана Гранде"

"Це тільки мені здалося, чи це римування знайомо?"

"Сумно, що деякі люди не впізнають семпл із "Звуки музики", - написали під відео коментатори.

Нагадаємо, що раніше кліп Аріани Гранде поставив вже ставив рекорд за переглядами на YouTube.

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