Ніяких рамок: Настя Каменських розкрила свої сексуальні переваги

Видео: (youtube.com/Люкс ФМ)

Соблазнительную красотку Настю Каменских скромницей не назовешь - певица не раз будоражила сеть пикантными снимками, особенно она любит демонстрировать свою упругую попу и даже посвятила ей песню. На днях артистка стала гостьей нового выпуска развлекательного шоу "Слава +" и откровенно рассказала Славе Демину о своих сексуальных предпочтениях.

По словам исполнительницы, в сексуальном плане она весьма открыта и раскованна и считает, что не должно быть никаких рамок и ограничений.

"Я творческий человек, а творческие люди не должны иметь никаких рамок. Дело не в сексе, не в пошлости. Дело в том, насколько ты открыт для этого. Удовольствие – это энергия, которая проходит сквозь тебя", - поделилась Настя.

Кадр из видео (youtube.com/Люкс ФМ)

Каменских также призналась, что приемлет в сексе многое, даже БДСМ.

"Грань - это, когда ты занимаешься сексом и кого-то режешь, все остальное - нормально", - подчеркнула певица.

Артистка уверена, что главное - быть способной обсудить с возлюбленным вашу интимную жизнь.

"Проблема, которая существует – это когда ты не можешь обсудить с партнером то, что тебе нравится, стесняешься или боишься показать человеку. Вот это ужасная штука", - подытожила Настя.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Отметим, что Каменских также призналась, что очень хочет детей, а также мечтает о написании собственной книги о мотивации.

"Людям нужна мотивация... я хочу написать книгу о том, как нужно с собой договариваться, настраивать себя и достигать своих целей", – отметила звезда.

Кадр из видео (youtube.com/Люкс ФМ)

Напомним, ранее Настя Каменских взбудоражила сеть полуобнаженным фото. Певица поделилась фото, на котором позирует в белоснежном боди необычного кроя.

А до этого Каменских с Потапом взбудоражила сеть заявлением. Поклонники вновь в один голос попросили пару спеть дуэтом.

Видео: РБК-Украина