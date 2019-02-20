Ніяких рамок: Настя Каменських розкрила свої сексуальні переваги

Відео: (youtube.com/Люкс ФМ)

Спокусливу красуню Настю Каменських скромницею не назвеш - співачка не раз розбурхувала мережу пікантними знімками, особливо вона любить демонструвати свою пружну попу і навіть присвятила їй пісню. Днями артистка стала гостею нового випуску розважального шоу "Слава +" і відверто розповіла Славі Дьоміну про свої сексуальні переваги.

За словами виконавиці, в сексуальному плані вона дуже відкрита і розкута і вважає, що не повинно бути ніяких рамок і обмежень.

"Я творча людина, а творчі люди не повинні мати ніяких рамок. Справа не в сексі, не в вульгарності. Справа в тому, наскільки ти відкритий для цього. Задоволення – це енергія, яка проходить крізь тебе", - поділилася Настя.

Кадр з відео (youtube.com/Люкс ФМ)

Каменських також зізналася, що приймає в сексі багато чого, навіть БДСМ.

"Грань - це, коли ти займаєшся сексом і когось ріжеш, все інше - нормально", - підкреслила співачка.

Артистка впевнена, що головне - бути здатною обговорити з коханим ваше інтимне життя.

"Проблема, яка існує – це коли ти не можеш обговорити з партнером те, що тобі подобається, соромишся або боїшся показати людині. Ось це жахлива штука", - підсумувала Настя.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Зазначимо, що Каменських також зізналася, що дуже хоче дітей, а також мріє про написання власної книги про мотивацію.

"Людям потрібна мотивація... я хочу написати книгу про те, як потрібно з собою домовлятися, налаштовувати себе та досягати своїх цілей", – зазначила зірка.

Кадр з відео (youtube.com/Люкс ФМ)

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розбурхала мережу напівоголеним фото. Співачка поділилася фото, на якому позує в білосніжному боді незвичайного крою.

А до цього Каменських з Потапом розбурхала мережу заявою. Шанувальники знову в один голос попросили пару заспівати дуетом.

Відео: РБК-Україна