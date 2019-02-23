Нічого собі: Лобода здивувала тінейджерським стилем

Шанувальники співачки оцінили її стиль

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая в коротких шортах восхитила сеть, удивила поклонников новой фотографией. Свое фото певица выложила на странице в Instagram.

Пользователи сети оценили ее образ.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

"Ничего себе", - прокомментировала nuysha.nn.

"Красивая и стильная сестренка", - написала tilarey1.

"Хорошая сейчас мода-без заморочек", - отметила izzottovva.

"На стиле", - прокомментировала days_mem.

"Умничка! Так держать!", - подчеркнул pavlenko523.

"Шикарная", - написала пользователь.

"Вы лучше всех!", - отметила ehnaton_2017.

"Такая классная", - написал dmitruk.j.

"Умеешь удивлять", - написала _vladislav_stalman.

"Офигенный стиль Света", - прокомментировала krupeichenkoalina_.

"Мега крутая", - написал пользователь.

"Стайл взрыв просто", - отметила artlo18.

Напомним, что недавно Светлана Лобода вышла на прогулку со стильной дочкой.

Ранее сообщалось, что Лободу засекли на отдыхе с незнакомцем: они целовались.