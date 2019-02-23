Нічого собі: Лобода здивувала тінейджерським стилем

Шанувальники співачки оцінили її стиль
Известная украинская певица Светлана Лобода, которая в коротких шортах восхитила сеть, удивила поклонников новой фотографией. Свое фото певица выложила на странице в Instagram.
Пользователи сети оценили ее образ.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
"Ничего себе", - прокомментировала nuysha.nn.
"Красивая и стильная сестренка", - написала tilarey1.
"Хорошая сейчас мода-без заморочек", - отметила izzottovva.
"На стиле", - прокомментировала days_mem.
"Умничка! Так держать!", - подчеркнул pavlenko523.
"Шикарная", - написала пользователь.
"Вы лучше всех!", - отметила ehnaton_2017.
"Такая классная", - написал dmitruk.j.
"Умеешь удивлять", - написала _vladislav_stalman.
"Офигенный стиль Света", - прокомментировала krupeichenkoalina_.
"Мега крутая", - написал пользователь.
"Стайл взрыв просто", - отметила artlo18.
Напомним, что недавно Светлана Лобода вышла на прогулку со стильной дочкой.
Ранее сообщалось, что Лободу засекли на отдыхе с незнакомцем: они целовались.