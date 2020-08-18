Нічого не заважає: повністю гола Настя Каменських здивувала своєю незвичною традицією

Настя Каменських давно не публікувала в Instagram відвертих фото без одягу або в білизні, а адже раніше частина підписників виступала проти такого "дорослого" контенту на сторінці зірки, хоча більшість і вітала пікантні кадри. Співачка вирішила виправити цю ситуацію і показала своє оголене тіло посеред квіучого лугу - вона стоїть спиною до камери, тому легко можна розглянути її оголені похилі стегна.

Настя зізналася, що обожнює літо. Саме в цей час вона відчуває особливе едінство з природою. У співачки є власна непорушна традиція - кожен місяць в літній період вона на цілий день вибирається туди, де може скинути з себе одяг і відчути осбую зв'язок з навколишнім середовищем.

"Коли тільки я і світ, коли моє тіло огортає приємний вітерець, коли сонце м'якими променями стосується мого тіла. Тільки я, наодинці, і більше нікого. Коли ніщо не заважає стати єдиним цілим із Всесвітом, яка створила нас. Тільки я і природа, і ніщо - ні одяг, ні думки, ні оточуючі - не заважають наповнюватися первозданною енергією стихій землі, повітря і рослин", - зробила зізнання вона.

Вона приходить на луг, закриває очі і наповнюється силою і енергією стихій, черпає натхнення, відкриває своє серце, душу і розум Всесвіту і насолоджується моментом.

"Сьогодні вирішила поділитися з вами такою незвичайною для деяких людей, але таким важливим особисто для мене подорожжю. Це зустріч із зовнішнім і моїм внутрішнім світом, який з кожним днем ​​життя все цікавіше і цікавіше вивчати. Як же важливі для мене такі дні, адже побувши наодинці з природою і собою, відчуваєш, що приходить особливе натхнення, незвичайні ідеї і думки і відкривається особливе осяяння", - зазначила артистка.

Фото і одкровення дівчини оцінили її зіркові колеги. "Так. Взимку такі фото важкувато зробити", - написав ведучий Андрій Бедняков. Оля Полякова, яка вже неодноразово розбурхувала прихильників ню-фото, залишила смайл з сердечками.

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Нагадаємо, що раніше Настя Каменських в "хижій" блузі і джинсових шортах показала свої перевтілення.