Ніжна квітка: Катя Осадча влаштувала яскраву фотосесію в магноліях

Катя Осадча підготувалася до святкування Великодня. Вона разом зі своїм чоловіком і синочком Іваном знаходиться на самоізоляції в заміському будинку. Разом сім'я проводить більшу частину часу. Нещодавно вона похвалилася своїми кулінарними шедеврами, а сьогодні, 19 квітня, розповіла, як відзначає Великдень.

За словами Осадчої, Пасха в сім'ї – це особливе свято, коли вся родина їсть паски на протязі всього дня. При цьому зазвичай за святковим столом збирається багато людей, але в цьому році через карантин все по-іншому.

"Великдень у нашій родині особливе свято, коли сім'я разом, коли паска на сніданок, обід і вечерю, коли стіл великий і за ним багато близьких і рідних. В цьому році сумуємо, що не можемо поїхати з кошиками до батьків і друзів, але дистанційно вітаємо всіх і сподіваємося на якомога швидші зустрічі. Але навіть вдома свято, це привід вбратися, особливо, коли у дворі магнолії точно такі ж, як на сукні", - написала Осадча на своїй сторінці в Instagram.

Користувачі мережі також прокоментували її пост.

Яка краса;

З таким кошиком смакоти можна на цілий рік насвятити, а в цілому дуже теплі весняні фото;

Катя, ви супер. Так стильно, розкішно і святково;

Дуже добре і ніжно;

Чарівна;

Христос Воскрес! Як добре у вас цвітуть магнолії;

Ніжна, квітуча, природна краса;

Така ніжна;

Яка ж ви красуня. З Великоднем! Добра, щастя і всього найкращого;

Ти шикарна в цьому платті.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Осадча та Горбунов зворушили домашніми іграми з синочком Ванею.