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Ніжність і турбота: вагітна Джамала зворушила душевним фотосетом з коханими чоловіками

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Співачка показала своє щастя з самими близькими і коханими

Вагітна Джамала ось-ось стане мамою вдруге – співачка перебувати на останньому місяці і очікує поповнення в сім'ї. Поруч з нею – рідні і кохані, які оточують турботою і увагою: чоловік Бекір Сулейманов і дворічний синочок Емір-Рахман. Співачка вирішила влаштувати пам'ятну фотосесію на природі, тим більше погода дозволила їй сповна насолодитися теплим літнім днем на тлі мальовничих пейзажів.

Дажамала одягла яскраве строкате плаття в дрібний квітковий принт і доповнила образ ковбойськими чобітьми і червоним капелюхом в тон основного вбрання. Разом з чоловіком і синочком вона помітно насолоджувалася проведенням часу на природі серед безкрайніх полів і буйної зелені, принагідно демонструючи ніжні стосунки в сім'ї.

"Літо. Ніжність. Піклування", - підписала мальовничі і зворушливі кадри зірка.

Джамала з чоловіком і сином влаштувала яскравий фотосет на природі (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Підписники артистки замилувалися фото щасливої сім'ї і залишили чимало компліментів для зіркової родини.

Джамала показала сімейну идиллю на природі (фото: instagram.com/jamalajaaa)

  • Які шикарні фото. Ви чудові. Щастя вашій родині
  • Природа - найкращий майданчик для сімейної зйомки. Які ж ви гарні
  • Емір-Рахман такий милашка
  • Це чудово
  • Щасливі миті!
  • Всі чудові!
  • Суперова фотосесія
  • Неймовірно гарно
  • Дуже красиві
  • Неймовірні
  • Ви чудові!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Джамала в яскраво-помаранчевій повтряній сукні підкорила ніжним фотосетом на останньому місяці вагітності.

Автор: Lite

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