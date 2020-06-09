Ніжність і турбота: вагітна Джамала зворушила душевним фотосетом з коханими чоловіками

Співачка показала своє щастя з самими близькими і коханими
Вагітна Джамала ось-ось стане мамою вдруге – співачка перебувати на останньому місяці і очікує поповнення в сім'ї. Поруч з нею – рідні і кохані, які оточують турботою і увагою: чоловік Бекір Сулейманов і дворічний синочок Емір-Рахман. Співачка вирішила влаштувати пам'ятну фотосесію на природі, тим більше погода дозволила їй сповна насолодитися теплим літнім днем на тлі мальовничих пейзажів.
Дажамала одягла яскраве строкате плаття в дрібний квітковий принт і доповнила образ ковбойськими чобітьми і червоним капелюхом в тон основного вбрання. Разом з чоловіком і синочком вона помітно насолоджувалася проведенням часу на природі серед безкрайніх полів і буйної зелені, принагідно демонструючи ніжні стосунки в сім'ї.
"Літо. Ніжність. Піклування", - підписала мальовничі і зворушливі кадри зірка.
Джамала з чоловіком і сином влаштувала яскравий фотосет на природі (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Підписники артистки замилувалися фото щасливої сім'ї і залишили чимало компліментів для зіркової родини.
Джамала показала сімейну идиллю на природі (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що Джамала в яскраво-помаранчевій повтряній сукні підкорила ніжним фотосетом на останньому місяці вагітності.
Автор: Lite