Ніжність і турбота: вагітна Джамала зворушила душевним фотосетом з коханими чоловіками

Вагітна Джамала ось-ось стане мамою вдруге – співачка перебувати на останньому місяці і очікує поповнення в сім'ї. Поруч з нею – рідні і кохані, які оточують турботою і увагою: чоловік Бекір Сулейманов і дворічний синочок Емір-Рахман. Співачка вирішила влаштувати пам'ятну фотосесію на природі, тим більше погода дозволила їй сповна насолодитися теплим літнім днем на тлі мальовничих пейзажів.

Дажамала одягла яскраве строкате плаття в дрібний квітковий принт і доповнила образ ковбойськими чобітьми і червоним капелюхом в тон основного вбрання. Разом з чоловіком і синочком вона помітно насолоджувалася проведенням часу на природі серед безкрайніх полів і буйної зелені, принагідно демонструючи ніжні стосунки в сім'ї.

"Літо. Ніжність. Піклування", - підписала мальовничі і зворушливі кадри зірка.

Джамала з чоловіком і сином влаштувала яскравий фотосет на природі (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Підписники артистки замилувалися фото щасливої сім'ї і залишили чимало компліментів для зіркової родини.

Джамала показала сімейну идиллю на природі (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Які шикарні фото. Ви чудові. Щастя вашій родині

Природа - найкращий майданчик для сімейної зйомки. Які ж ви гарні

Емір-Рахман такий милашка

Це чудово

Щасливі миті!

Всі чудові!

Суперова фотосесія

Неймовірно гарно

Дуже красиві

Неймовірні

Ви чудові!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Джамала в яскраво-помаранчевій повтряній сукні підкорила ніжним фотосетом на останньому місяці вагітності.