Ніжність і шик: Наталя Могилевська блиснула стрункими ніжками і пишним бюстом

Співачка підкорила фанатів знімком з гламурної фотосесії
Наталя Могилевська останнім часом балує шанувальників цікавими і барвистими кадрами - так, співачка показалася у весільній сукні, що тут же викликало хвилю чуток про швидке весілля. Проте пізніше виявилося, що наряд нареченої зірка приміряла в рамках зйомок - втім, артистка зараз закохана і у відносинах, так що хто знає! А на новому фото Наталія з'явилася в шикарному гламурному образі, викликавши фурор в мережі.
Співачка опублікувала ніжний і ефектний кадр з фотосесії для глянсового видання, на якому вона позує в оксамитовому платті пудрового відтінку з пікантними вирізами, при цьому вона не одягла спідньої білизни. Розкішний наряд з глибоким декольте і оголеним плечем дозволяє помилуватися на пишний бюст і стрункі ніжки Могилевської. Стильний лук артистка доповнила блискучим макіяжем і декором у вигляді позолоти на правій руці.
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Зазначимо, що кадр був зроблений у 2017 році в рамках зйомки у спецпроекті від модного глянцю ELLE і дизайнерського бренду Givenchy.
Шанувальники прийшли в захват від ніжного образу улюбленої виконавиці і засипали її компліментами.
Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Нагадаємо, раніше Наталя Могилевська зачарувала ніжним "квітковим" образом з букетом тюльпанів.