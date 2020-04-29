Ніжність і шик: Наталя Могилевська блиснула стрункими ніжками і пишним бюстом

Наталя Могилевська останнім часом балує шанувальників цікавими і барвистими кадрами - так, співачка показалася у весільній сукні, що тут же викликало хвилю чуток про швидке весілля. Проте пізніше виявилося, що наряд нареченої зірка приміряла в рамках зйомок - втім, артистка зараз закохана і у відносинах, так що хто знає! А на новому фото Наталія з'явилася в шикарному гламурному образі, викликавши фурор в мережі.

Співачка опублікувала ніжний і ефектний кадр з фотосесії для глянсового видання, на якому вона позує в оксамитовому платті пудрового відтінку з пікантними вирізами, при цьому вона не одягла спідньої білизни. Розкішний наряд з глибоким декольте і оголеним плечем дозволяє помилуватися на пишний бюст і стрункі ніжки Могилевської. Стильний лук артистка доповнила блискучим макіяжем і декором у вигляді позолоти на правій руці.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Зазначимо, що кадр був зроблений у 2017 році в рамках зйомки у спецпроекті від модного глянцю ELLE і дизайнерського бренду Givenchy.

Шанувальники прийшли в захват від ніжного образу улюбленої виконавиці і засипали її компліментами.

Нереальне сукня!!!!

Ви дуже красиві

Наталя, Ваші ноги божественні!!!

Красуня!!!

Ааа таю від цієї краси

Гарнюня!!!

Шикарна

Ніжність і шик одночасно!

Втілення витонченості, жіночої мудрості і сили!!

Шикарна!!! Найкраща і найулюбленіша Наташа!!!!

О, так.. Фантастика

Вогонь

Яка Ви наповнена і красива!!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, раніше Наталя Могилевська зачарувала ніжним "квітковим" образом з букетом тюльпанів.